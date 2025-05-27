Выбрать по-настоящему вкусный и сладкий арбуз может быть нелегкой задачей.

Каждый год с приходом лета начинается сезон арбузов и дынь. Однако иногда бывает сложно выбрать по-настоящему сладкую ягоду. В то же время эксперты рассказали для The Takeout, как определить, что арбуз действительно сладкий.

По словам специалистов, для этого вам понадобятся глаза, а также руки, однако только для того, чтобы толкать или брать арбуз. Как отмечают эксперты, при выборе арбуза вы должны искать глазами желтое пятно на нижней части ягоды.

Специалисты объяснили, что это пятно указывает на точное место на земле, где рос арбуз.

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"Арбуз с (частично) желтым брюшком, скорее всего, полностью созрел. Отсутствие пятна или белое или зеленоватое пятно означает, что арбуз, вероятно, сорвали слишком рано", - объяснили в материале.

Что делать, если вы все же приобрели недозрелый арбуз?

Если вы воспользовались таким советом слишком поздно и уже купили недозрелый арбуз, то это не значит, что его нельзя есть.

По словам экспертов, недозрелый арбуз лучше всего подходит для салата. К примеру, вы можете совместить арбуз, мяту и брынзу, что станет отличным перекусом в летний день.

Другие советы экспертов

Ранее эксперты рассказали, какая правильная температура воды для заваривания чая. Если говорить о зеленом чае, то лучше всего его заваривать при температуре около 77 °C, тогда как черный чай можно заливать водой 93 °C.

В то же время, по словам специалистов, травяные настои выдерживают температуру от 90 °C до 100 °C, поэтому их можно заваривать свежекипяченой водой из чайника.

Также кулинары поделились советами, как идеально пожарить яйца. В частности эксперты советуют вместо масла для жарки яиц использовать сливочное масло, ведь оно придаст блюду большего вкуса и создаст приятную хрустящую корочку на белке.

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