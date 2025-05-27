Расчеты будут происходить каждый месяц, а не с задержкой в квартал.

Правительство одобрило новый порядок компенсации стоимости коммунальных услуг учреждениям, где размещаются семьи ВПЛ. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Делаем процедуру более эффективной. Функцию выплат передаем Пенсионному фонду. Выплаты будут осуществляться непосредственно учреждениям, где живут внутренне перемещенные лица, а не органам власти, на балансе которых находятся эти учреждения", - сказал он.

По словам Шмыгаля, цифровизация процесса позволит избежать злоупотреблений, а расчеты теперь будут каждый месяц, а не с задержкой в квартал.

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"Таким образом правительство помогает тем, кто поддерживает семьи вынужденных переселенцев", - добавил премьер.

Коммунальные услуги в Украине - главные новости

Ранее УНИАН писал, как начисляется субсидия после окончания отопительного сезона. В частности, с 1 мая, органы ПФУ будут определять, какие граждане Украины получат возможность оформить скидку на оплату воды, света, газа и отопления на следующий отопительный сезон.

Члены семьи УБД и сами военные, а также участники Революции достоинства могут получить значительную скидку на газ и отопление, а при некоторых условиях коммунальные услуги для таких лиц могут быть даже бесплатными.

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