Исследователи полагают, что они раскрыли тайну мумифицированного "радужного дракона", который веками хранился в японской сокровищнице.
Как пишет Fox News, "дракон" был спрятан в сокровищнице Shosoin в историческом японском городе Нара. Сообщается, что останки были найдены Ёсинори Асикагой, сёгуном XV века, в 1429 году.
Интересно, что легенда гласит о том, что Асикага отрезал кусок от ранджатай, редкого и ценного куска агарового дерева, во время обнаружения скелета. В то время сёгун посещал храм Тодай-дзи в Наре. Вскоре после этого монах в храме заявил, что видел "что-то в форме маленького дракона", высушенное солнцем. Асикага взял скелет и сохранил его.
Исследователи говорят, что скелет был не совсем драконом. Недавно опубликованное исследование показало, что "дракон" на самом деле был самкой японской куницы. Это пушистое, похожее на ласку животное обитает в центральной и южной Японии.
"Два премоляра отчетливо видны, и эта характеристика указывает на то, что это вид рода Martes", - сказано в исследовании.
Используя рентгеновскую технологию и радиоуглеродное датирование, исследователи обнаружили, что куница датируется 11 или 12 веками.
Отмечается, что в то время храм Тодай-дзи подвергся масштабной реконструкции. Эксперты полагают, что животное пробралось в здание и оказалось в ловушке, прежде чем умерло и было мумифицировано. На фотографиях видно, что у куницы отсутствуют передние лапы, что делает ее похожей на дракона.
Легенда гласит, что дождь обрушивался на сокровищницу каждый раз, когда открывалось хранилище скелетов, и ученые исследователи боролись с сильными ливнями, которые затрудняли путешествие из Токио в Нару. Мами Цуру, специалист по охране памятников из сокровищницы Shosoin, сказала, что она уверена, что скелет - тот самый, о котором писал монах Тодай-дзи. Эксперт добавила:
"Определение возраста значительно увеличило вероятность того, что мумия - это высушенный на солнце предмет, похожий на дракона, о котором говорится в документе периода Муромати. Мы считаем, что это хороший пример того, как Shosoin защитил не только прекрасные предметы, но и все предметы внутри хранилища".
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