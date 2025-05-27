По словам Ларса Клингбайля, по этому вопросу пока не было создано нового соглашения.

Министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль не согласен с канцлером Фридрихом Мерцом относительно того, что страна сняла ограничения на использование Украиной немецкого оружия против РФ. Об этом пишет Politico.

"Нет ни одного нового соглашения, которое бы выходило за рамки того, что было заключено предыдущим правительством", - сказал политик.

Такие слова прозвучали через несколько часов после заявления Мерца о том, что "больше нет ограничений на дальность" для западного вооружения, которое поставляется в Украину, в том числе из Германии.

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"Вопрос ограничения дальности развернутого вооружения играл определенную роль и несколько месяцев, и несколько лет назад. Насколько мне известно, и как я сказал вчера, страны, которые вводили ограничения дальности, уже давно отказались от этих требований. В связи с этим вчера в Берлине я описал то, что происходит уже несколько месяцев: а именно, что Украина имеет право использовать оружие, которое она получает, даже за пределами своих границ, против военных объектов на территории России", - отметил Мерц.

В то же время Клингбайль отметил, что не произошло каких-то официальных изменений по этому вопросу.

"До сих пор Германия не поставляла Украине никакого оружия дальнего радиуса действия, поэтому изменение политики будет касаться американских, французских и британских ракет. Это расхождение создало путаницу вокруг того, готова ли Германия сейчас поставлять свои крылатые ракеты "Таурус" Киеву - тема, которая обсуждается в немецкой политике уже более года", - напомнили в Politico.

Ракеты Taurus для Украины - что известно

Напомним, Taurus - это мощная немецкая ракета дальнего радиуса действия, которая может с высокой точностью поражать цели на расстоянии более 500 километров. Украина не один раз просила предоставить эту систему для нанесения ударов по военной инфраструктуре РФ далеко за линией фронта.

Накануне министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль сделал заявление о передаче Украине Taurus. В частности, когда у него спросили о том, пришло ли время для поставок немецких крылатых ракет большой дальности Taurus, он отметил, что теперь Германия не будет информировать общественность о поставках Украине определенных видов оружия.

Также канцлер Германии Фридрих Мерц сообщал, что Великобритания, Франция, Германия и США больше не ограничивают дальнобойность оружия для Украины. После этого заявления СМИ отметили, что теперь ВСУ с большой вероятностью получат немецкие ракеты Taurus.

В свою очередь в Кремле возмутились снятием ограничения на дальнобойность оружия, поставляемого Украине. Как отметил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, такое решение является "достаточно опасным". Он считает, что это может помешать переговорам о мире.

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