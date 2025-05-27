Звезду 'Великолепного века' отправят в тюрьму: что случилось

Актер планирует обжаловать решение суда.

Турецкого актера Халита Эргенча приговорили к тюремному заключению из-за того, что он дал ложные показания в расследовании относительно протестов в Стамбуле в 2013 году.

Изначально его приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы, однако он сотрудничал со следствием и уважительно себя вел по отношению к судье, поэтому ему уменьшили срок до 1 года, 10 месяцам и 15 дней.

История скандала

В 2013 году в стамбульском парке Таксим-Гези проходили протесты против вырубки деревьев. Позже они переросли в масштабную антиправительственную демонстрацию. Один из главных фигурантов был актер Мемет Али Алабора, который дружит с Халитом Эргенчем. Поэтому правоохранители решили допросить Халита, чтобы выяснить необходимую информацию.

Видео дня

На допросе Эргенч сказал, что не имеет близких отношений с Меметом и почти не общался с ним. Однако правоохранители нашли доказательства того, что Халит врет. Более того, они выяснили, что коллеги общались во время протестов.

Сейчас же Эргенч планируют обжаловать решение суда, потому что не считает себя виновным в даче ложных показаний.

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