В то же время Россия может компенсировать свои потери на фронте, отметил эксперт.

Украине не стоит ориентироваться на цифры общего мобилизационного ресурса России. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал капитан первого ранга, руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук.

"Мобилизационный ресурс в Украине - 11 миллионов. И что, из них сколько уклонистов, беглецов. У россиян, вы думаете, что-то иначе? Так же там все происходит. Мобилизационный ресурс у них больше. И он у них действует значительно эффективнее, чем у нас. Но надо рассматривать вилку. Между потерями противника ежемесячно и возможностями их мобилизационной машины найти, переместить на полигоны, одеть, вооружить, натренировать, провести слаживание тех сил", - сказал Лакийчук.

Он добавил, что разница между этими двумя показателями будет отражать возможность накопления врагом резервов.

Видео дня

"Где-то 1200-1300 ежедневно они могут запускать в эту мобилизационную машину. А ВСУ сколько наносят потерь? Примерно такое же количество. Отсюда возникает, что россияне способны за счет мобилизации компенсировать потери личного состава. Но не могут накопить значительные силы для создания резервов", - добавил Лакийчук.

Мобилизация в РФ - важные новости

Ранее глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко сообщил, что Россия имеет мобилизационный ресурс в около 25 млн человек. При этом он отметил, что реально подготовленных людей у Москвы около 3 млн.

По данным аналитиков War On the Rocks, ежегодно Россия теряет в Украине около 400 тысяч солдат. Впрочем, по данным экспертов, это вряд ли может помочь Украине выиграть эту войну.

Вас также могут заинтересовать новости: