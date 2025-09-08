Речь идет о парке, который раньше был карьером.

Известный курорт Мальдивы обещает невероятные пейзажи, бирюзовую воду и тропическую атмосферу, однако подобное место есть и в Европе, к которому можно добраться быстрее. Об этом пишет DailyMail.

Речь идет о парке Гродек, который находится в польском городе Явожно. Ранее этот парк был карьером, где добывали доломит, однако сейчас это живописное место, которое часто сравнивают с Мальдивами.

"Его 60 гектаров могут похвастаться богатой зеленью, прекрасными пейзажами и кристально чистой водой в четырех водохранилищах", - отмечают в материале.

Также посетители "Мальдивских островов Польши" могут выпить там пива и отдохнуть у воды.

Кроме того, туристы могут прогуляться по живописному пешеходному мосту через водохранилище Выдра.

"Деревянный мост извивается над прозрачной водой, а в некоторых местах он немного накрыт, поэтому посетители могут погрузить ноги в бирюзовое озеро", - добавляют в DailyMail.

Преимуществом этого места является то, что вход в парк бесплатный. Однако купание в парке запрещено из соображений безопасности.

"История добычи полезных ископаемых в этом районе означает, что под водой могут быть инструменты и нестабильный грунт, который в некоторых местах также очень глубокий", - объяснили в издании.

Один из туристов рассказал, что парк привлекает много людей и добавил, что это место очень приятное для воскресной прогулки.

"Можно легко полежать на траве, например, возле водохранилища Выдра. Также это хорошее место для велосипедной прогулки. Можно объехать весь парк", - добавил путешественник.

