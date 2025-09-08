Известный курорт Мальдивы обещает невероятные пейзажи, бирюзовую воду и тропическую атмосферу, однако подобное место есть и в Европе, к которому можно добраться быстрее. Об этом пишет DailyMail.
Речь идет о парке Гродек, который находится в польском городе Явожно. Ранее этот парк был карьером, где добывали доломит, однако сейчас это живописное место, которое часто сравнивают с Мальдивами.
"Его 60 гектаров могут похвастаться богатой зеленью, прекрасными пейзажами и кристально чистой водой в четырех водохранилищах", - отмечают в материале.
Также посетители "Мальдивских островов Польши" могут выпить там пива и отдохнуть у воды.
Кроме того, туристы могут прогуляться по живописному пешеходному мосту через водохранилище Выдра.
"Деревянный мост извивается над прозрачной водой, а в некоторых местах он немного накрыт, поэтому посетители могут погрузить ноги в бирюзовое озеро", - добавляют в DailyMail.
Преимуществом этого места является то, что вход в парк бесплатный. Однако купание в парке запрещено из соображений безопасности.
"История добычи полезных ископаемых в этом районе означает, что под водой могут быть инструменты и нестабильный грунт, который в некоторых местах также очень глубокий", - объяснили в издании.
Один из туристов рассказал, что парк привлекает много людей и добавил, что это место очень приятное для воскресной прогулки.
"Можно легко полежать на траве, например, возле водохранилища Выдра. Также это хорошее место для велосипедной прогулки. Можно объехать весь парк", - добавил путешественник.
Другие новости туризма
Ранее стало известно о 10 самых дорогих вещей, которые можно купить в Индии. В этот перечень вошли ослиное молоко, чай Манохари, визит во дворец Тадж Махал, обувь Dior X Air Jordan, обучение в школе Вудсток, золотая рубашка, небоскреб Антилия, картина В. С. Гайтонде, часы Richard Mille и Rolls Royce Cullinan.
Также турист, который посетил 197 стран, назвал один город, который стал для него "худшим". Он отметил, что этот город был "жалким", "без правил и законов".