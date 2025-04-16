Девушка также рассказала, как избежать повторения этих распространенных ошибок.

Италия ежегодно привлекает сотни миллионов туристов, что делает ее одной из самых популярных стран мира. Однако многие гости, впервые посещающие эту невероятную страну, совершают ряд распространенных ошибок, способных подпортить им впечатление от отдыхе.

Американская журналистка Дженна ДеЛаурентис, которая старается посещать Италию хотя бы раз в год, в своем блоге для Business Insider назвала пять ошибок, которые туристы допускают в этой стране, а также рассказала, как их избежать.

"Даже после того, как я посетила более 40 стран, Италия остается одной из моих любимых. Я стараюсь возвращаться туда каждый год, будь то путешествие по островам Сицилии или катание на велосипеде по Апулии. Тем не менее, во время своей первой поездки в Италию более 10 лет назад я совершил почти все возможные ошибки новичка, будь то попадание в ловушку мошенников в Милане или штраф в Риме в общественном транспорте", – поделилась она.

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Посещают только самые популярные города

"Я часто вижу, как путешественники придерживаются проверенного маршрута по самым популярным направлениям в Италии, но я рекомендую также исследовать менее посещаемые города и поселки. Если вы остановились в Венеции, почему бы не отправиться на однодневную экскурсию в потрясающую капеллу Скровеньи в Падуе или не посетить римский амфитеатр Вероны, которому 2000 лет? Если вы посетите не только самые популярные места, то вам удастся столкнуться с меньшим количеством людей и более подробно изучить то, что может предложить Италия", – говорит Дженна.

Не компостируют билеты на поезда

Девушка уверена, что общественный транспорт в Италии отличный и в нем легко ориентироваться, поскольку указатели часто бывают на английском и итальянском языках, а онлайн-карты сильно облегчают планирование поездок по стране.

"Тем не менее, я часто вижу, как впервые приезжающие забывают прокомпостировать свои билеты на поезд. Билеты на некоторые виды транспорта, такие как региональные поезда без закрепленных мест, необходимо прокомпостировать перед посадкой", – предупредила она.

К счастью, сделать это очень просто: электронные билеты можно прокомпостировать онлайн, а бумажные – вставить в небольшой автомат на платформе поезда. Процесс занимает всего несколько секунд, но если забыть это сделать, можно нарваться на большой штраф.

Питаются в ресторанах рядом с основными достопримечательностями

"Нельзя отрицать, что Италия – рай для гурманов, но не все рестораны в стране созданы одинаково. Во многих закусочных рядом с самыми оживленными достопримечательностями, такими как фонтан Треви в Риме, высокие цены и (иногда) кухня низкого качества, потому что они обслуживают уставших и отчаянно голодных туристов", – отмечает опытная путешественница.

Вместо этого она советует обратить внимание на рестораны, расположенные по крайней мере в нескольких кварталах от оживленных локаций – таким образом можно с большей вероятностью найти более качественные и аутентичные варианты питания.

Попадаются в туристические ловушки

"Одна распространенная уловка, на которую, как я вижу, попадаются многие туристы, заключается в том, что к вам подходит кто-то с небольшим предметом в руках, например, розой или браслетом. Продавец вручает его туристу, и как только он его берет, на него оказывают давление с целью покупки товара. Тактика продавцов может показаться устрашающей, но важно помнить, что нет необходимости на самом деле брать у него товар. Строгое "нет" обычно отпугивает продавца, но если он бросает товар в вашу сторону, просто дайте ему упасть на пол и уйдите", – поясняет Дженна.

Путешествуют с большими тяжелыми чемоданами

"Я безошибочно узнаю впервые приехавших в Италию по размеру их багажа. Многие пакуют огромные, громоздкие чемоданы и выглядят несчастными, переезжая с места на место. Мощеные улицы Италии и отсутствие лифтов могут превратить путешествие с тяжелыми чемоданами в кошмар. Кроме того, в большинстве поездов ограниченное пространство для багажа, поэтому большие чемоданы могут не помещаться над сиденьями", – предупреждает она.

Чтобы избежать стрессовых ситуаций в пути, она рекомендует путешествовать с ручной кладью и небольшим рюкзаком. Если же вам сложно уместить все свои вещи в небольшую сумку, можно использовать компрессионные упаковочные кубы.

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