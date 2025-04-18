Венеция давно уже стала главным воплощением чрезмерного туризма в Европе.

В ожидании топ-сезона Венеция вновь начала брать плату за вход в город с однодневных туристов, при этрм для некоторых категорий в этом году она выросла в два раза.

Так, в весенне-летний сезон 2025 года туристам снова придется платить за посещение города в период с 8:30 до 16:00 в определенные дни. Всего под удар попали 54 даты с 18 апреля по 27 июля, в основном это выходные дни – это вдвое больше дат, чем в прошлом году.

При этом для туристов, которые забронируют вход заранее, плата сохранится на прошлогодне уровне 5 евро. Однако тем, кто решит оплатить вход менее чем за три дня до прибытия, придется выложить 10 евро.

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Тем временем, журналистка Business Insider Келси Вламис, не так давно побывавшая в Венеции, поделилась несколькими дельными советами, как можно избежать толп в этом страдающем от чрезмерного туризма итальянском городе.

"Как репортер, освещающий чрезмерный туризм, и человек, который предпочитает путешествовать вдали от проторенных дорог, я хорошо знала о проблемах, с которыми сталкивается Венеция, когда решила посетить ее. Хотя я слышала ужасные истории о том, как огромные толпы людей затрудняют даже простую прогулку по ее знаменитым мостам, я была полна решимости избежать той же участи. И хотя во время моего визита в конце марта туристов все еще было много, я была приятно удивлена, обнаружив, что все совсем не так, как я боялась, и мне в основном удалось избежать толп туристов", – отметила она.

Посещайте Венецию в межсезонье

"Помните все те снимки огромных толп, которые вы видели возле моста Риальто или собора Святого Марка в Венеции? У всех них есть что-то общее: они были сделаны в разгар сезона. Для Венеции это обычно период с апреля по октябрь. Напротив, период с ноября по март считается "медленным" сезоном", – говорит Келси.

При этом она подчеркнула, что ключевым фактором чрезмерного туризма является не общее количество посетителей, а то, что люди часто хотят посетить одни и те же места в одно и то же время. Поэтому важно определить, когда в тех или иных популярных местах меньше людей – не только в зависимости от сезона, но и от времени дня.

Ночуйте в жилом районе

Девушка отечает, что хотя Венеция состоит из более чем ста островов, туристы стараются сосредоточиваться в Сан-Марко – самом популярном районе города, считающемся его историческим центром.

"Вместо того, чтобы выбирать что-то поближе к основным достопримечательностям, я решила остановиться в Каннареджо, одном из самых жилых районов исторического центра Венеции. Каннареджо был намного тише и имел более аутентичную атмосферу, чем более популярные районы Венеции, но все равно оттуда было не так уж и далеко идти до основных достопримечательностей. В районе было, казалось бы, бесконечное количество тихих дорожек и каналов для исследования, что позволило нам насладиться красотой Венеции, не видя ни единой живой души вокруг. Мы посетили рестораны и бары, которые были полны местных жителей, а также туристов", – рассказала она.

Посещайте другие острова

"У нас было около четырех дней, чтобы исследовать Венецию, город, где большинство людей даже не ночуют, а те, кто все же ночуют, проводят в среднем чуть больше двух ночей. Но более длительное пребывание побудило нас отправиться еще дальше от исторического центра. Мы сели на паром – по сути, венецианский эквивалент общественного автобуса – на Мурано, небольшой остров, который славится своим стеклоделием и который по сути кажется более тихой и уменьшенной версией главного острова", – поделилась опытом Келси.

По ее словам, несмотря на то, что он находится всего в 10 минутах езды на лодке от исторического центра, Мурано гораздо тише Венеции, что делает его еще более удобным для прогулок, не беспокоясь о переполненности.

Есть и другие, более отдаленные острова, которые можго посетить на общественных водных автобусах, например, Бурано – крошечную рыбацкая деревню с рядами красочных домов, и Торчелло – исторический остров, откуда, собственно, берет начало Венеция.

Как ранее сообщал УНИАН, также с лета 2024 года в Венеции действуют ограничения для туристических групп.

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