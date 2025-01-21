На каждом рейсе есть пассажиры, которые всех раздражают – проверьте себя, не входите ли вы в их число.

На днях ирландский лоукостер Ryanair заявил, что будет подавать в суд на дебоширов, срывающих рейсы. Все дело в том, что в последнее время все больше людей отвратительно ведут себя в самолетах.

Свои версии того, с какими пассажирами хуже всего лететь в одном самолете, высказали как бортпроводники, так и другие путешественники.

Какие пассажиры раздражают бортпроводников

Так, в своем блоге на The Telegraph стюардесса с десятилетним опытом Паула Гаан назвала пять самых раздражающих вещей, которые делают пассажиры – и это не захват чужих мест, который в последнее время все чаще случается в самолетах.

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1. Йога на камбузе

"Обычно это женщины лет 30, одетые в штаны для йоги Lululemon и сжимающие чашки Stanley, которые решают, что ночной рейс в Нью-Йорк – идеальное время, чтобы попрактиковаться в позе собаки мордой вниз. Я не могу адекватно выразить, насколько они раздражают. Разве я сую свой зад в лайкре вам в лицо на вашей работе? Нет. Так что, пожалуйста, не делайте этого на моей", – возмущается Паула.

2. Болтуны на камбузе

По словам девушки, некоторые пассажиры уверены, что бортпроводникам нравится с ними разговаривать во время долгих рейсов, чтобы скоротать время. Но это совершенно не так.

"Позвольте мне развеять этот бред. Экипаж вас не любит. Они терпят вас по доброте душевной. После 12 часов улыбок и воркования с пассажирами эти драгоценные моменты с чашкой чая и журналом Hello! священны. Мы не одиноки, мы в порядке. И поверьте мне, я уже слышала все возможные истории об авиации. Пощадите нас, пожалуйста", – поясняет она.

3. Хвастуны

"Я, пожалуй, летаю больше, чем ты! Нет, не летаешь. Мой смех тоже фальшивый в этот момент – я слышала эту фразу 100 раз. Но поверь мне, старик (а это всегда старики), ты не летаешь больше, чем я. Если только ты не планируешь сегодня сесть еще на три рейса сразу после этого? Я так не думаю", – негодует Паула.

4. Ворующие еду

"Любопытно: любая еда, которая лежит на борту самолета, даже если она в ланч-боксе, кажется, является законной добычей для пассажиров. Они налетают и крадут ее без малейшего стыда. Да, пассажиры украдут вашу еду, не моргнув глазом", – рассказывает девушка.

5. Пассажиры, которые считают себя особенными

"Кажется, в последнее время все больше и больше пассажиров страдают от состояния, которое называется "особенный". Они считают, что каким-то образом более особенны, чем все остальные, поэтому правила на них не распространяются", – поясняет Паула.

По ее словами, такие пассажиры считают нормой мусорить где попало, занимать чужие места и так далее.

Какие пассажиры раздражают других путешественников

Аналогично в недавней дискуссии на Reddit пользователи рассказали о худших пассажирах, которое сидели рядом с ними во время полетов.

Так, пользователь с ником Ancient_Bicycles рассказал, что однажды женщина решила сменить подгузники своему младенцу сидя прямо на своем месте, поскольку из-за сильной турбулентности она на могла сходить в уборную.

"Прежде чем она успела закрыть подгузник, самолет резко подскочил. Ей удалось удержать младенца от вылета, но грязный подгузник проплыл перед моим лицом, а затем приземлился грязной частью прямо мне на колени", – поделился печальным опытом пассажир.

Также немало путешественников жаловались на соседей, в первую очередь с детьми или с лишним весом, постоянно бьющих ногами в спинку их сидений или другим образом вторгающихся в их личной пространство.

Кроме того, некоторые девушки делились неприятным опытом нежелательных телесных контактов со стороны мужчин-пассажиров, которые можно расценить как сексуальное домогательство.

Еще одна категория попутчиков, которые нередко раздражали других пассажиров – парочки, которые в течение всего полета вели грязные разговоры либо позволяли себе непристойные действие сексуального характера.

Также никому не нравится летать рядом с пьяными пассажирами.

"Женщина напротив меня, которая была явно пьяна, обругала бортпроводницу, когда ее спросили, пила ли она, а затем задержала наш рейс на час, потому что нам пришлось ждать, пока кто-то придет и выведет ее из самолета. Она была со всей своей семьей, и мне было очень жаль ее детей, которым пришлось пройти мимо всех, чтобы выйти из самолета вместе с мамой. Я уверена, что это навсегда останется в их памяти", – написала пользовательница с ником _CPR_.

Как сообщал УНИАН, ранее опытная стюардесса назвала три вещи, которые "ни за что нельзя делать в самолете".

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