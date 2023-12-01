Предыдущий глава ведомства Юрий Щиголь был уволен из-за коррупционного скандала

Кабинет министров Украины назначил Юрия Мироненко председателем Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины после того, как предыдущий глава ведомства Юрий Щиголь был уволен из-за коррупционного скандала. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Кабинетом министров Украины назначен Мироненко Юрий Николаевич председателем Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины", - написал Мельничук.

Кроме того, правительство назначило Александра Семиргу первым заместителем председателя Государственной таможенной службы.

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Экс-главу Госспецсвязи Щиголя подозревают в коррупции

20 ноября Кабинет министров освободил от должности председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрия Щиголя. Также с должности заместителя председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации был уволен Виктор Жора.

Тогда же Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) и НАБУ сообщили руководителям Госспецсвязи о подозрении в завладении государственными средствами. Официально сообщалось, что детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн членам организованной группы из 6 человек. Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

22 ноября президент Украины вывел из состава Ставки Верховного Главнокомандующего бывшего главу Госспецсвязи Юрия Щиголя.

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