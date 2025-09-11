За 170 долларов покупатель получает длительную поддержку, экран Super AMOLED и улучшенную защиту от царапин.

Компания Samsung пополнила свой каталог еще одним бюджетным телефоном – Galaxy F17. Он построен на базе ранее выпущенного Galaxy A17, но дешевле. При этом главная фишка в лице шести лет обновлений Android на месте, пишет SamMobile.

Аппарат комплектуется 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED Infinity-U с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD+. Защиту передней панели обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass Victus – Galaxy F17 стал одним из самых дешевых смартфонов на рынке с таким стеклом.

Процессор Exynos 1330 дополнен 4 ГБ/6 ГБ и 128 ГБ ПЗУ. Внутренняя память расширяется с помощью карты microSD (до 2 ТБ). Фронтальная камера – 13-мегапиксельная, основная – с датчиками разрешением 50 и 2 Мп. Galaxy F17 5G имеет защиту IP54 и работает от батареи 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт.

Видео дня

Из опций связи есть GPS, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC (также работает с Samsung Pay) и порт USB-C стандарта 2.0. Главной особенностью новинки является расширенная поддержка – заявлено 6 обновлений версии Android. Из коробки он работает на One UI 7 (Android 15).

Продаться смартфон будет только онлайн и только в двух цветах – черном и лиловом. Младшая версия с 4+128 ГБ памяти оценена в 170 долларов, а топовая с 6+128 ГБ – в $180.

Ранее в этом месяце Samsung представила "народный" флагман Galaxy S25 FE. Он работает на One UI 8 "из коробки". При том, что S25, S25 Plus и S25 Ultra пока довольствуются лишь бета-версией ОС.

В конце сентября на смартфоны Samsung начнет приходить One UI 8 на базе Android 16. Долгожданное обновление будет распространяться постепенно в течение двух месяцев.

Вас также могут заинтересовать новости: