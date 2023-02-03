А еще раньше компания прекратила продажи лицензий Windows 10 на своем сайте.

Microsoft все агрессивнее рекламирует обновление с Windows 10 до Windows 11. Некоторые пользователи "десятки" начали жаловаться, что им приходит уведомление об апдейте, которое занимает весь экран. И закрыть его не так просто.

На самом видном месте первого окна встречают две кнопки – "Получить [обновление]", или "Запланировать [обновление]". Отказаться от апдейта можно также через малозаметную кнопку на нижней панели.

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Даже дважды отказавшись от апдейта, открывается страница со списком его ключевых нововведений ОС. На этом экране нет возможности закрыть оповещение, а можно лишь нажать кнопку "Назад".

Если снова отказаться от Windows 11, откроется еще одна страница, на которой Microsoft покажет другие функции системы. И только после этого появится кнопка, позволяющая продолжить пользоваться Windows 10 и уже окончательно закрыть оповещение.

Журналисты отмечают, что в данном случае Microsoft эксплуатирует "тёмные паттерны" – так называют приемы в пользовательском интерфейсе, которые направлены на получение результата вопреки интересам пользователя.

Стоит ли переходить с Windows 10 на Windows 11

Релиз Windows 11 состоялся больше года назад. Те, кто перешел на новую ОС говорят, что система стала красивее и удобнее, но части функций по-прежнему не хватает, а те, что на месте, зачастую реализованы неудобно.

По состоянию на январь 2023 года система установлена на 18.12%, а Windows 10 – на 68.86%. При этом среди пользователей Steam доля "одинадцатки" составляет 30% и постоянно растет.

Ранее в сети появился график обновлений Windows 11 на весь год. Если раньше основные нововведения внедрялись в ОС один или два раза в год, то теперь пользователи будут регулярно получать новые функции каждые несколько месяцев.

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