Если раньше основные нововведения внедрялись в ОС лишь один или два раза в год, то теперь пользователи будут регулярно получать новые функции каждые несколько месяцев.

2022 год был довольно скудным для Windows 11. Система получила лишь один большой апдейт, который принес с собой переработанный "Диспетчер задач" и возможность перетаскивать ярлыки и файлы на панель задач.

Ожидается, что следующем году ситуация кардинально изменится и новые функции будут появляться каждые несколько месяцев с обновлениями Moments. Портал Windows Central поделился подобной информацией, что ждать от таких апдейтов и когда именно они выйдут.

Февраль-март – Windows 11 Moment 2

Ближайшее крупное обновление будет выпущено в феврале или марте – про него подробностей больше всего. Оно должно принести с собой следующие изменения:

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Панель задач, оптимизированная для планшетов.

Изменения области уведомлений и системных значков.

Дополнительные параметры панели поиска.

Поиск в "Диспетчере задач".

Рекомендации по энергопотреблению.

Эффекты Windows Studio в панели быстрых настроек.

Улучшения голосового ввода.

Первая функция ранее уже появлялась в Windows 10X. Она автоматически уменьшает панель задач при использовании сенсорного экрана, а не мыши и клавиатуры, тем самым освобождая дополнительное пространство для запущенных приложений.

Когда панель нужна, ее можно развернуть свайпом снизу вверх – причем она будет больше обычного, чтобы иконки было легче нажимать пальцем, если вы не пользуетесь стилусом. Выглядит это так:

Май-июнь – Windows 11 Moment 3

Это обновление стоит ожидать до конца лета. В нем инженеры Microsoft серьезно возьмутся за улучшение интерфейса Windows 11 для складных устройств – как с одним, так и с двумя экранами.

Этот апдейт также затронет интерфейс поиска и стандартные приложения. В частности, Mirosoft окончательно откажется от устаревшего "Почта и календарь" в пользу нового клиента Outlook на базе web-клиента, который также сможет работать со сторонними почтовыми ящиками.

Параллельно Microsoft продолжит обновлять дизайн устаревших компонентов операционной системы, чтобы они лучше соответствовали внешнему виду ОС Windows 11. Многие компоненты времен "семерки" и "восьмерки", включая окно автозапуска подключенного USB-устройства, раздел восстановления, уведомления "Брандмаэура" и прочее, получат новый дизайн в стиле Fluent Design.

Сентябрь-октябрь – Windows 11 23H2

Microsoft при этом не отказалась от идеи ежегодно выпускать функциональные обновления для Windows 11. Это означает, что примерно в сентябре или октябре стоит ждать 23H2 с новыми функциями. Впрочем, в отличие от предыдущих обновлений такого типа, оно уже не будет ключевым и по масштабу сравнится с апдейтами типа Moment.

А вскоре после него выйдет Windows 11 Moment 4. Впрочем, оба могут быть одним и тем же обновлением. Изменения пока неизвестны, но ожидается, что они будут незначительными.

Ранее УНИАН собрал главные "фишки", ради которых следует перейти на новую Windows 11. Так, например, меню "Пуск" стал гораздо удобнее, улучшилась работа с окнами, а игры теперь грузятся быстрее и выглядят ярче.

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