Несмотря на то, что после "смерти" майнинга видеокарты сильно подешевели, ПК-игроки не спешат делать апгрейд.

Игровая онлайн-площадка Steam ежемесячно проводит добровольный опрос среди своих пользователей. Он касается информации о "железе", на котором предпочитают играть геймеры.

Несмотря на то, что после "смерти" майнинга видеокарты сильно подешевели, ПК-игроки не спешат делать апгрейд. Самой популярной моделью среди пользователей Steam остается GeForce GTX 1650 – она установлена в 6.04% систем.

На втором и третьем местах находятся GTX 1060 и мобильная RTX 3060. Также в топ-5 попали RTX 2060 и GTX 1050 Ti. К слову, 0.23% игроков оснастили свои системы GeForce RTX 4090 – самой мощной и дорогой видеокартой в мире на сегодня.

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На каком ПК играет большинство геймеров мира в 2023:

Процессор – шестиядерные модели от Intel с частотой 2,3-2,69 ГГц;

Оперативная память – 16 ГБ;

Видеокарта – GeForce GTX 1650;

Объем видеопамяти – 8 ГБ;

Дисковое пространство – 1 ТБ и выше;

Подключается такая система чаще всего к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей – его используют 64% игроков Steam. Наличием 4К монитора может похвастаться не больше 3% пользователей.

Что касается ОС, то все больше пользователей Steam предпочитают Windows 11. Система установлена уже на 31,59% компьютеров – рост за месяц на 2,03%. "Десятка" за это же время потеряла 1,05%, но все еще является самой популярной OC с показателем в 66%.

Что интересно, ранее AMD признала, что покупать флагманские видеокарты невыгодно. Из всех продаваемых в настоящее время графических процессоров производителя новейшие модели RX 7000 предлагают худшие показатели FPS на доллар США из всех.

К слову, если вы в поисках игрового ноутбука, то УНИАН уже делился рейтингом лучшим моделей, которые вышли с начала 2022 года. Они потянут самые требовательные игры, а также отлично подойдут для повседневного использования.

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