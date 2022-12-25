Система стала красивее и удобнее, а особое внимание было уделено геймерам.

Прошло больше года с момента выхода Windows 11. Новая "операционка" от Microsoft получила ряд важных нововведений, более удобный интерфейс и оптимизацию привычных процессов.

УНИАН собрал главные преимущества, ради которых следует перейти на новую ОС Windows 11. Так, например, меню "Пуск" стал гораздо удобнее, улучшилась работа с окнами, а игры теперь грузятся быстрее и выглядят ярче.

Обновление меню "Пуск"

Новое меню "Пуск" авторы Windows 11 переместили с привычного для пользователей места в левом нижнем углу экрана в середину панели задач – теперь она напоминает macOS.

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В целом, это удобней, нежели классический вариант, поскольку к меню можно одинаково быстро переместить курсор с любого края экрана. А если вам такое нововведение не "зайдет", можно в любой момент через настройки персонализировать этот фрагмент интерфейса и вернуть старое размещение "Пуска".

Умное управление окнами

Еще одна новая возможность Windows 11, которой нет в предыдущих версиях ОС – это умное управление окнами Windows Snap. Чтобы его активировать, наведите курсор мышки на кнопку "Развернуть" любого окна, задержав его там на пару секунд до появления окна шаблонов.

Данная функция позволяет настроить макет для одновременной работы с несколькими задачами. Например, разместить программу с основным документом посередине, а вспомогательные окна по бокам. Или же разделить экран на несколько равных частей. В общем, полная свобода организации.

Возвращение виджетов

В Windows вернулись виджеты. Это такие себе маленькие программы, которые отображают разную информацию на рабочем столе компьютера. К примеру, при помощи виджетов можно узнать погоду, цены на валюту, новости и другую актуальную информацию.

А совсем недавно в Windows 11 также появились давно ожидаемая поддержка виджетов, созданных сторонними разработчиками.

Оптимизированная работа с несколькими мониторами

Работа с несколькими мониторами на "десятке" была реализовано, мягко говоря, так себе. Окна приложений не слушались, произвольно меняя размер, положение и размещение. В общем, работать в таких условиях было очень сложно. Особенно страдали пользователи ноутбуков, которые подсоединяют свои устройства к внешнему монитору,

В Windows 11 все стало намного лучше. Окна стали более отзывчивыми. Они запоминают прежние расположения, форму и размеры после отключения второго монитора и возвращают прежние настройки после его подключения обратно.

Обновленный Microsoft Store и появление новых возможностей для игр

В Windows 11 много внимания уделено фирменному магазину. Изменился его внешний вид, предложены новые приложения – это делает Store еще более полезным.

Помимо этого, из магазина можно скачивать приложения для Android, которые Windows 11 способна запустить без эмуляторов.

"Одинадцатка" получила также пару важных функций, которые порадуют геймеров. Первая – это режим Auto HDR, который регулирует цвета в игре и делает их более яркими и сочными. Также добавили режим DirectStorage, позволяющий устройству загружать ресурсы видеоигр с SSD прямо в память видеокарты, минуя процессор и таким образом снижая нагрузку на него.

И наконец, появилась возможность переносить сохранения игры через облако на другие устройства. То есть, можно оставить сессию на одном компьютере, а затем вернуться к ней на другом.

Несмотря на то, что Windows 11 вышла не так давно, она уже завоевала любовь множества пользователей. Согласно свежей статистике за ноябрь 2022 года, "одинадцатка" сейчас установлена на 16% компьютеров, при этом среди пользователей Steam ее доля составляет 30%.

В конце сентября для Windows 11 вышло первое крупное обновление с переработанным "Диспетчером задач" и возможностью перетаскивать ярлыки и файлы на панель задач. А ранее в этом месяце добавили еще и встроенную функция записи экрана – она стала частью стандартного приложения Snipping Tool ("Ножницы").

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