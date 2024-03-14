В Европе считают, что они смогут задать юридические тренды в сфере использования ИИ-технологий.

Европарламент принял первый в мире закон об искусственном интеллекте (ИИ), который должен урегулировать использование технологий этого типа. Как сообщает пресс-служба Европарламента, документ вводит градацию рисков использования систем на базе ИИ и запрещает некоторые практики их применения.

В частности, закон запрещает использование изображения лиц из интернета и записи камер видеонаблюдения для создания баз данных. Также под запрет попали системы распознавания лиц в режиме реального времени, системы распознавания эмоций на предприятиях и в школах. Запрещены системы "социального рейтинга" и системы, которые "манипулируют поведением человека" или используют его уязвимости.

Правоохранительным органам запрещено использовать системы биометрической идентификации кроме некоторых оговоренных ситуаций – поиск пропавшего человека, террористическая угроза и т.п..

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Для разрешенных систем на основе ИИ прописаны четкие правила использования. В частности – их прозрачность и подконтрольность человеку.

Также предусмотрены и другие специфические правила. Например, изображения, созданные с использованием ИИ, должны иметь соответствующую маркировку.

Принятый закон еще должен пройти юридическо-лингвистическую проверку и получить одобрение Совета Европы. Ряд норм должны вступить в силу через полгода после публикации закона в официальном вестнике ЕС, а в полной мере закон заработает через два года.

Другие новости из сферы ИИ-технологий

Как писал УНИАН, ученый из Йоркского университета в Англии "посадил" языковую модель GPT-4, лежащую в основе ChatGPT, играть в Doom без предварительного обучения. Эксперимент показал, что ИИ в целом смог освоиться в игре, но делал это довольно неуклюже.

Также мы рассказывали, что миллиардер Илон Маск обвинил компанию OpenAI, создателей чат-бота ChatGPT, в предательстве идеалов открытой платформы и некоммерческой организации. И направил соответствующий иск в суд.

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