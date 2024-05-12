Это не первый раз, когда OpenAI сообщает о готовности разрешить пользователям создавать контент для взрослых с помощью своих сервисов.

Прямо сейчас компания OpenAI, создавшая умный чат-бот ChatGPT и генератор картинок DALL-E, обсуждает возможность одобрения генерации "18+"-контента в своих продуктах. Оба сервиса известны своей цензурой – попросите их создать что-нибудь для взрослых, и они откажутся.

Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на заявления OpenAI. Новая политика компании призвана приоткрыть завесу над NSFW-контентом и собрать мнения о соответствующих инструкциях для ИИ. Это может включать в себя порнографию и другой откровенный контент, созданный искусственным интеллектом.

Главным опасением OpenAI в настоящий момент является высокая вероятность появления после разрешения подобных генераций "дипфейков" (реалистичная подмена) и контента, противоречащего закону. Поэтому такой контент все равно будет с определенными ограничениями.

Видео дня

Отмечается, что это не первый раз, когда OpenAI сообщает о готовности выйти на NSFW-территорию. Ранее в этом году главный технический директор OpenAI Мира Мурати заявила, что генератор видео Sora в конечном итоге может быть использован для создания контента для взрослых.

TechCrunch считает, что у искусственного интеллекта в области порнографии есть будущее, и существуют законные формы художественного самовыражения для взрослых с помощью инструментов на базе искусственного интеллекта.

Напомним, ранее в этом году разработчики ChatGPT представили нейросеть для генерации видеороликов по тексту. Главное отличие Sora от похожих моделей заключается в том, что она генерирует целые видео сразу, вместо того, чтобы объединять их покадрово.

А УНИАН подготовил подборку бесплатных и простых в использовании нейросетей для генерации фото. Это отличные варианты для тех, кому Midjourney или Stable Diffusion показался слишком сложным.

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