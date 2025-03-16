У этой проблемы могут быть самые разные причины и пути решения.

Многие сталкивались с проблемой, когда занимаешься своими делами и тут внезапно намертво зависает компьютер, помогает только перезагрузка.

Сегодня рассмотрим, почему виснет компьютер и как это решить.

Итак, если компьютер виснет при запуске, то может быть несколько причин:

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вредоносное программное обеспечение и вирус в системе;

устаревшие или плохие драйвера;

проблемы с жестким диском;

нехватка оперативной памяти;

перегрев компонентов вашей техники;

повреждение системных файлов;

проблемы из-за установки обновления.

Перезапуск драйверов видеокарты

Если виснет компьютер windows 10, то возможно вам поможет перезапуск драйверов. Для этого нажимаем комбинацию Win, Ctrl, Shift и B. После этого прозвучит сигнал, экран потемнеет и снова засветится.

Комбинация перезагрузит драйвера, очистит кэш видеодрайвера и уберет мусор из оперативной памяти, который связан с этим.

При этом вы не потеряете данные - открытые программы продолжат свою работу.

Этот способ эффективно поможет справиться с миганием или рябью изображения, зависанием изображения при смене картинки во время игр и видео.

Использовать эту комбинацию часто не стоит, лучше поищите источник проблемы и устраните.

Как закрыть зависшие программы

Когда виснет компьютер из-за программ, вы можете закрыть их без перезапуска. Зажмите Alt, а затем Tab. Далее выбираем программу клавишей Tab и закрываем ее с помощью Delete.

Чтобы свернуть проблемную программу, используйте дуэт Win+D. Комбинация обычно используется для перехода между рабочим столом и окнам, но также позволяет свергнуть программу. Это позволит решить проблему с зависанием, если оно возникло из-за переполнения оперативки.

Кроме того есть и другой вариант. Можно открыть диспетчер задач и остановить зависший процесс, чтоб не перезапускать компьютер. Для этого нужна комбинация из Ctrl, клавиши Shift и Esc. Нажимаете их и открываете диспетчер. Если это не поможет, то перезапускать все же придется.

Компьютер виснет и выключается - что делать

Теперь рассмотрим еще один случай, когда зависает компьютер.

Что ж, вам все же придется перезапустить его, а также совершить несколько дополнительных шагов. В частности, проверьте свое устройство на вирусы.

Если все чисто, то идем дальше - проверяем системные файлы на целостность. Запускаем консоль на правах администратора и вводим "sfc /scannow". Подтверждаем команду "энтером" и смотрим, как система проверяем все ваши файлы. Если чего-то будет не хватать, она попытается это установить.

В крайнем случае вам придется переустановить операционную систему.

Также можете проверить температуру материнской платы и процессора. Для этого используйте сторонние программы - подберите желаемую через поисковик. Например, подойдет AIDA64. Если "железо" вашего устройства чересчур горячее, то значит пришло время для очистки от пыли и замены термопасты. Возможно, вам понадобится дополнительный кулер или, в случае с ноутбуком, подставка с вентиляцией.

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