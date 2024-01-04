Раньше это удавалось только ИИ, а для человека прохождение считалось невозможным из-за скорости падения блоков.

Американский школьник и стример под ником Blue Scuti первым в мире "прошел" классический Тетрис 1989 года на приставке NES. Раньше такое удавалось только искусственному интеллекту.

13-летний подросток набрал 999 999 очков и дошел до момента, когда игра намертво зависает из-за отсутствия дальнейшего программного кода, сообщает The New York Times.

Может показаться удивительным, что игра 34-летней давности никогда не была пройдена полностью. Но это действительно так – с момента выхода "Тетриса" на NES его считали по-настоящему непобедимым. Игроки доходили максимум до 29 уровня, на котором блоки падали так быстро, что казалось невозможным успевать.

На победу в "Тетрисе" и установку нового мирового рекорда у парня ушло 34 минуты. Полное видео он выложил у себя на YouTube. Рекордсмен использовал новую технику "прокрутки", которая позволяет управлять контроллером намного быстрее.

Ранее мы рассказывали об игроке Elden Ring, который прошел хардкорный экшен на саксофоне. Более того, он даже умудрился ни разу не получить урон.

А меж тем в онлайн-магазинах игр, в том числе Steam подходит к концу большая зимняя распродажа, которую принято считать самой крупной в году. До 5 января главные новинки 2023 года и хиты прошлых лет доступны со сниженным ценником.

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