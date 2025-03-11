Asus ROG Phone 9 Pro опережает лучшие смартфоны Apple и Samsung по времени автономной работы более чем на три часа.

Иногда Asus удивляет смартфонами с рекордной автономностью – именно таким получился выпущенный в ноябре прошлого года Asus ROG Phone 9 Pro. Эксперты издания Tom's Guide заявляют, что от одного заряда он работает дольше любых конкурентов.

В тесте батареи Tom's Guide смартфон показывает средний результат в 20 часов и 34 минуты, опережая ближайшего конкурента в лице OnePlus 13 почти на час, и затмевая iPhone 16 Pro Max c Samsung Galaxy S25 Ultra, которые набрали 17 часов 17 минут и 17 часов 14 минут соответственно.

Тест на время работы батареи смартфона включает в себя непрерывную перезагрузку веб-страниц через сотовое соединение 4G с установленной яркостью дисплея 150 нит. Этот процесс продолжается до тех пор, пока у него не кончится заряд.

Такая долговечность не возникает из ниоткуда. Конечно, аккумулятор емкостью 5800 мАч играет большую роль, но Asus ROG Phone 9 Pro также пожинает плоды нового чипсета Snapdragon 8 Elite и его более эффективной производительности.

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Кроме того, важную роль играет оптимизация между "железом" и софтом. По этой причине аппарат Asus, который имеет батарею на 200 мАч меньше, чем у OnePlus 13, держит заряд дольше, при этом имея одинаковые процессоры.

В целом, в рейтинге автономности Tom's Guide есть как дорогие флагманы, так и недорогие Android'фоны в районе $300, например Moto G Power 5G. Все они отличаются тем, что могут выдержать по крайней мере 15 часов непрерывного активного пользования.

Ранее специалисты выбрали лучшие Android-смартфоны в пределах от 8000 до 20 000 тысяч гривен. В рейтинг попали модели от Samsung, Google, OnePlus, Nothing и Moto.

Свежее исследование показало, что люди по всему миру стали чаще покупать дорогие смартфоны. Модели дороже 600 долларов способны охватить больше клиентов за счет лучших процессоров, камер, дисплеев и функций ИИ. И, как правило, это Айфоны.

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