Это универсальный аксессуар, который может питаться как от AA-батарейки, так и от зарядного коврика.

Logitech пополнила ассортимент беспроводных мышей моделью G309. Это универсальный аксессуар, который можно использовать либо с одной батареей АА, либо без нее, но с ковриком Powerplay. В последнем случае это делает ее устройством с "бесконечной автономностью", пишет The Verge.

Объясняется это просто: суперконденсатор внутри устройства действует как крошечная батарея, постоянно заряжаемая ковриком Powerplay под ним. А вот на одной АА-батарейке обещают автономность больше 300 часов, если мышку подключать через адаптер Lightspeed и 600 часов через Bluetooth.

Хоть мышка относится к бюджетному сегменту, она оснащено высокоточным сенсором Hero 25K, который обычно используется в премиум-устройствах производителя. Под кнопками установлены гибридные оптомеханические переключатели. Весит устройство вместе с батарейкой 86 г и 68 г без нее.

Logitech G309 уже поступила в продажу и предлагается за 80 долларов (~3000 грн). В комплект входит USB-кабель, удлинитель, AA-батарейка и наклейки. Зарядный коврик продается отдельно за 120 долларов.

Ранее в этом году Logitech выпустила компьютерную мышь с ChatGPT внутри: можно записать лекцию или переговоры, а чат-бот преобразует голос в текст и передаст на компьютер. В будущем разработчик планирует добавить совместимость с другими чат-ботами.

А компания Nothing недавно представила CMF Phone 1 – самый необычный смартфон 2024 года. Новинка получила возможность кастомизации, съемную батарею и сменную заднюю крышку.

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