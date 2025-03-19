Правда сейчас технология работает только в какой-то сомнительной NFT игре.

Razer представила новую систему верификации игроков Razer ID verified by World ID, которая должна подтверждать, что пользователь - человек, а не бот. Однако реализация этого механизма вызывает множество вопросов.

В основе лежит World ID - блокчейн-проект, созданный при участии Сэма Альтмана из OpenAI. Для подтверждения личности предлагается два варианта: либо загрузить документы в приложение, либо воспользоваться специальным устройством Orb, которое сканирует радужку глаза. Таких устройств в мире всего 815, и многим игрокам, чтобы пройти проверку, пришлось бы ехать в другую страну.

После завершения процесса Razer использует zero knowledge proof - технологию, которая подтверждает факт верификации без передачи персональных данных. Это якобы позволит играм эффективнее бороться с ботами, токсичным поведением и мошенничеством.

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Однако уже сам список поддерживаемых проектов вызывает сомнения. На данный момент Razer приводит в качестве примера лишь одну игру - Tokyo Beast, блокчейн-тайтл, который делает упор на продажу NFT и гача-механику. О самом геймплее информации минимум, зато подробно расписаны способы заработка на внутриигровых активах.

Хотя проблема ботов в онлайн-играх действительно существует, попытка привязать её решение к блокчейну и биометрии выглядит сомнительно. Геймеры уже не раз сталкивались с провальными инициативами в духе NFT и Web3, а идея "доказательства человечности" через сканирование глаз только усиливает скептицизм. Маловероятно, что эта технология получит широкое распространение.

Ранее Ubisoft делала NFT-игру во вселенной Far Cry: Blood Dragon, правда почему-то решила держать этот проект в стороне от аудитории, никак не продвигая его в социальных сетях.

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