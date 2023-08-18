Все благодаря встроенной в верхнюю часть солнечной панели.

Шведский производитель аудиотехники Urbanista представил крайне интересный и практичный гаджет – Urbanista Malibu. Это Bluetooth-колонка, которая работает на встроенной солнечной панели.

Как сообщает The Verge, у новинки два 10-ваттных динамика и влагозащита по стандарту IP67. От одного заряда время работы составляет 30 часов – и это без учета подпиток от солнца.

Но главная фишка – технология Powerfoyle, которая генерирует энергию от искусственного освещения. Проще говоря, колонка не заряжается только в полной темноте. Как уверяет производитель, даже искусственного освещения будет достаточно, чтобы она работала "бесконечно".

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В США за Urbanista Malibu просят 149 долларов (около 5500 грн). В прошлом году этот же производитель выпустил и первые в мире беспроводные наушники с солнечными панелями в кейсе.

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