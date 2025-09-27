В 2024 году Samsung удерживала лидерство с 45% рынка, но теперь их доля сократилась до 20%.

Аналитическое агентство Canalys опубликовало ежеквартальный отчет о поставках складных телефонов. Согласно их статистике, Huawei впервые обогнала Samsung в гонке раскладушек, захватив почти половину мирового рынка.

Сегодня китайский техногигант занимает 48% в сегменте складных гаджетов. Для сравнения, доля Samsung составила лишь 20%. Ситуация кардинально изменилась за последний год. В 2024 именно корейский бренд удерживал лидерство с 45% рынка, а Huawei довольствовалась 24%.

На третьем месте расположилась Honor, а четвертое место заняла Motorola. Замкнула пятерку на рынке складных смартфонов OPPO.

Аналитики связывают успех Huawei с грамотно выстроенной продуктовой линейкой. Корпорация предлагает 4 модели, охватывающие все ценовые категории, включая самое доступное решение на рынке. В свою очередь, Samsung на данный момент предлагает лишь три складные модели.

Ожидается, что Apple выпустит свой дебютный складной iPhone осенью 2026 года – и он будет дешевле, чем мы думали. Компания попытается громко выйти на рынок, зная, что данный сегмент уже насыщен предложениями других компаний.

Меж тем Samsung до конца 2025 года пообещала выпустить свой первый складывающийся втрое телефон. В отличие от Huawei Mate XT, который складывается как гармошка, оставляя часть экрана открытой, Samsung будет использоваться механизм складывания в стиле буквы G.

