Тактильные кнопки могут работать, пока устройство полностью не разрядится.

В интернете появились живые фотографии инженерной (EVT) версии iPhone 15 Pro Max, которая так и не добрался до прилавков магазинов. Ее особенностью должны были стать так называемые "псевдокнопки", имитирующие движение и звук настоящих механических кнопок.

Как рассказал источник AppleInsider, в показанном прототипе использовались емкостные клавиши, разрабатываемые Apple в рамках проекта Project Bongo. Они не разделены, как обычно, а наоборот – соединены в одну длинную кнопку. Сами клавиши являются сенсорными, а не физическими.

Например, iPhone 7 имел твердотельную кнопку "Домой", которая использовала Taptic Engine от Apple для обеспечения вибрационной обратной связи, аналогичной нажатию физической кнопки. Однако сама кнопка фактически никогда не двигалась, в отличие от кнопок Bongo, которые компания изначально разрабатывала для Pro-версий iPhone 15.

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По задумке, кнопки был бы способны поддерживать обратную связь, даже когда телефон выключен – пока в аккумуляторе есть достаточно энергии для отображения индикатора зарядки. Кроме того, в плане дизайне "отмененный" iPhone 15 Pro Max больше напоминает Айфоны 14-й серии из-за более острых граней рамки – поступившая в продажу модель получила скругленную рамку.

По слухам, сенсорные кнопки могут стать одним из нововведений в новеньких. iPhone 16. Смартфонам также приписывают выросшие в размерах экраны, появление 48-Мп ультраширокоугольной камеры и кнопки Capture Button, которая будет отвечать за запуск камеры. Ранее инсайдер раскрыл все характеристики и цены iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

А в 2025 году Apple якобы уберет из модельного ряда айфон-Plus, заменив его iPhone 17 Slim. Ожидается, что с точки зрения позиционирования и стоимости такой Айфон будет совершенно новым продуктом с ценником выше, чем у iPhone Pro Maх.

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