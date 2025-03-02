Новые правила требуют "неисключительную, безвозмездную, всемирную" лицензию на сбор и обработку всей информации.

Зарубежные СМИ обратили внимание, что Mozilla удалила из своих документов обещание никогда не продавать персональные данные пользователей браузера Firefox.

Вместе с тем, компания добавила пункт со следующим содержанием: "Когда вы загружаете или вводите информацию через Firefox, вы предоставляете нам неисключительную, безвозмездную, всемирную лицензию на использование этой информации".

В обновленных FAQ с вопросами-ответами также говорится, что Mozilla "не продает данные в привычном смысле", но вынуждена взаимодействовать с партнерами для коммерческой жизнеспособности Firefox

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Резкий отказ от приватности произошел неслучайно: долгие годы основным источником дохода Mozilla были выплаты от Google за поиск по умолчанию – свыше 80% годовой выручки. Теперь, когда суд США признал Google монополистом и намерен запретить компании покупать слот поисковика по дефолту, разработчики Firefox начали искать другие источники дохода.

С похожей проблемой столкнулась и Apple, однако ее старший вице-президент по сервисам Эдди Кью заверил, что компания не станет продавать личные данные пользователей рекламодателям, так как это "противоречит ее ценностям".

По данным StatCounter, Firefox занимает четвертое место (после Chrome, Edge и Opera) по популярности среди браузеров для ПК с долей 5% пользователей на начало 2025 года.

УНИАН рассказывал о новом браузере для Windows, который обозреватели называют "заменой Chrome, которую мы так долго ждали". Хотя и отмечается, что потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к новому дизайну и сочетанию клавиш.

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