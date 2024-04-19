Некоторые из них могут вас удивить. Например, убрать роутер как можно дальше от аквариума и микроволновки.

Если скорость домашнего интернета кажется недостаточной, проблема может заключаться не только в плохом тарифе провайдера. На качество сигнала влияет множество факторов, поэтому ее улучшение требует комплексного подхода.

Чтобы проверить скорость интернета, можно воспользоваться специальными сервисами по типу Speedtest. Если скорость действительно меньше заявленной – рассказываем, где искать причины и как ускорить домашний Wi-Fi до максимума.

Как увеличить скорость соединения Wi-Fi

В первую очередь, не ставьте роутер слишком низко к полу. Сигнал от роутера исходит дугообразно, поэтому при расположении в нижней части квартиры его часть уходит непосредственно в пол. Из-за этой же причины не рекомендуется размещать роутер в закрытых шкафах, а тем более внутри слаботочных щитов. Видео дня

Второй совет – проверьте температуру маршрутизатора. Вполне может быть так, что вентиляционные отверстия роутера забились пылью и/или он стоит рядом с окном. Все это может негативно сказаться на его работе.

В-третьих, избегайте размещения своего сетевого оборудования рядом с другими электроприборами, особенно микроволновой печью. Большинство микроволновок спользуют тот же диапазон частот, что и роутеры – это может приводить к помехам в их работе. Другими словами, кухня и роутер – несовместимые вещи.

избегайте размещения своего сетевого оборудования рядом с другими электроприборами, особенно микроволновой печью. Большинство микроволновок спользуют тот же диапазон частот, что и роутеры – это может приводить к помехам в их работе. Другими словами, кухня и роутер – несовместимые вещи. В-четвертых , убедитесь, что роутер не заблокирован предметами-изоляторами, такими как аквариумы или зеркала, которые могут замедлить или полностью блокировать сигнал. Также следует избегать близкого размещения роутера с Bluetooth-девайсами, таким, как беспроводная клавиатура или мышь, которые могут создавать помехи и нарушать сигнал.

, убедитесь, что роутер не заблокирован предметами-изоляторами, такими как аквариумы или зеркала, которые могут замедлить или полностью блокировать сигнал. Также следует избегать близкого размещения роутера с Bluetooth-девайсами, таким, как беспроводная клавиатура или мышь, которые могут создавать помехи и нарушать сигнал. Наконец , если ваш роутер поддерживает подключение через 5 ГГц, настройте его на этот режим. Таким образом каналов для подключения будет больше, что скажется на скорости и стабильность вашей сети. Роутеры с поддержкой 5 ГГц стоят относительно недорого, некоторые модели можно найти за 800-1000 грн.

Ранее УНИАН делился лайфхаком, как правильно почистить зарядный порт телефона. Эту процедуру рекомендуется повторять раз в пару месяцев. Примерно за этот промежуток порт зарядки вашего смартфона может забиться грязью.

Также рассказывали о хитром способе очистить память iPhone, не удаляя ничего важного. Пользователи говорят, что таким образом им удалось очистить от 1-2 ГБ до 10-20 ГБ системного мусора.

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