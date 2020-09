🚩 RED FLAG 🚩



Big accident for Leclerc 💥



He loses it on the Parabolica and hits the wall hard, The Ferrari driver is out of the car.



📺 Live on Sky Sports F1

📱 Live on the App and Sky Go

💻 Live Blog: https://t.co/CkqLNAZAQx#SkyF1 | #F1 | #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/JJKEiHUx0L