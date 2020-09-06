Болид Шарля Леклера / фото REUTERS

На 25-м круге Леклер не справился с управлением в повороте и на скорости  примерно 270 километров в час вылетел с трассы. Болид влетел на гравий и врезался в барьер из шин.

Леклер смог покинуть болид самостоятельно и не получил повреждений.

Из-за этой аварии гонку приходилось останавливать.

Видео аварии опубликовал Twitter Sky Sports F1.

twitter.com/F1
twitter.com/BaronVonClutch

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"Феррари": провал в сезоне-2020

  • Еще до начала сезона стало известно, что четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель покинет "Феррари" в конце года.
  • В восьми гонках сезона "Феррари" удалось лишь один раз добраться до подиума - на стартовом этапе Леклер финишировал третьим.
  • После восьми гонок у Леклера - 45 очков и седьмое место в личном зачете, а у Феттеля - 16 очков и тринадцатая позиция. В Кубке конструкторов "Феррари" лишь на пятой позиции.
  • На Гран-при Италии финишировать не смогли оба пилота итальянской команды.

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Автор: Антон Дударь