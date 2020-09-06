Пилот "Феррари" Шарль Леклер попал в жуткую аварию во время Гран-при Италии.
На 25-м круге Леклер не справился с управлением в повороте и на скорости примерно 270 километров в час вылетел с трассы. Болид влетел на гравий и врезался в барьер из шин.
Леклер смог покинуть болид самостоятельно и не получил повреждений.
Из-за этой аварии гонку приходилось останавливать.
Видео аварии опубликовал Twitter Sky Sports F1.
🚩 RED FLAG 🚩— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) September 6, 2020
Big accident for Leclerc 💥
He loses it on the Parabolica and hits the wall hard, The Ferrari driver is out of the car.
📺 Live on Sky Sports F1
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💻 Live Blog: https://t.co/CkqLNAZAQx#SkyF1 | #F1 | #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/JJKEiHUx0L
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"Феррари": провал в сезоне-2020
- Еще до начала сезона стало известно, что четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель покинет "Феррари" в конце года.
- В восьми гонках сезона "Феррари" удалось лишь один раз добраться до подиума - на стартовом этапе Леклер финишировал третьим.
- После восьми гонок у Леклера - 45 очков и седьмое место в личном зачете, а у Феттеля - 16 очков и тринадцатая позиция. В Кубке конструкторов "Феррари" лишь на пятой позиции.
- На Гран-при Италии финишировать не смогли оба пилота итальянской команды.
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