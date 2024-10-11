Сейчас предусмотрено несколько сценариев решения вопроса, но пока средств в бюджете нет.

Вопрос повышения зарплат педагогам сегодня очень актуален, но на сегодня на это нужно дополнительно 270 миллиардов гривен. Об этом сказал министр образования и науки Оксен Лисовой во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

Он отметил, что на должность министра образования пришел не из бизнеса, не из какой-то другой отрасли, а из образования - был директором образовательного учреждения. "Я знаю что такое подписывать ведомость на зарплату работникам, за которую тебе стыдно. Очень хорошо знаю", - подчеркнул Лисовой.

При этом подчеркнул, что необходимо понимать, что повышение зарплат для педагогов, в соответствии с законодательством, должно происходить абсолютно для всех работников этой отрасли в Украине, а для этого сегодня нужно дополнительно в бюджете 270 миллиардов гривен. По его словам, на сегодня такой суммы нет в бюджете. "Но я верю в то, что мы эту позицию рано или поздно выполним. Нами разработано несколько сценариев повышения зарплат для учителей - как поэтапное, так и одновременное, с различными оговорками и без них. Но мы понимаем. что для того, чтобы начинать этот процесс, то даже для начала поэтапного процесса необходимо получить хотя бы 80 млрд. гривен", - подчеркнул Лисовой. Он отметил, что на сегодня таких средств нет

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Министр отметил, что сегодня первым приоритетом является безопасность детей. "Мы сегодня все те ресурсы, которые удается находить, отправляем на обеспечение этой потребности. Прежде всего, для прифронтовых приграничных регионов, строя укрытия и это миллиарды гривен", - сказал Лисовой.

По его словам, вопрос зарплат педагогов в "фокусе внимания" министерства и правительства. Он надеется, что будут найдены источники для повышения зарплат учителям.

Зарплаты украинских учителей

Как сообщал УНИАН, в 2023 году премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал плановый пересмотр размера зарплаты для учителей в 2024 году. Его планировали в два этапа, в рамках роста минимальной зарплаты: с 1 января - повышение на 10% (до 3 195 грн); с 1 апреля - дополнительное повышение на 12% (до 3 600 грн). Но по состоянию на сегодня этого не произошло.

Министр образования и науки Оксен Лисовой в августе 2024 года отмечал, что в бюджете критическая ситуация, поэтому не стоит ожидать повышения зарплат педагогам.

Он отмечал, что на сегодня более 70% госбюджета тратится на оборону, но когда закончится война, то будет возможность реализовать эту концепцию в первую очередь.

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