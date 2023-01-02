Каска спасла защитника, но пуля прошла по скальпу.

Украинский воин чудом спасся от русской пули. Она насквозь пробила каску и задела скальп.

Как сообщил украинский журналист Роман Бочкала, вражеская пуля прошила каску украинского защитника, но, к счастью, не смогла его убить.

На кадрах, опубликованных журналистом, видно, что пуля вошла в каску, повредила кожу головы воина и вышла с другой стороны. Воин в состоянии шока демонстрировал, какой след оставила пуля на его скальпе.

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Потери ВСУ в войне с Россией

Как ранее сообщал УНИАН, глава Еврокомиссии оценила потери ВСУ в 100 тысяч военнослужащих. Также она заявила, что война унесла жизни более 20 тысяч гражданских.

Позже соответствующее видео было удалено. Однако появилась отредактированная версия.

Представитель президента Украины Сергей Никифоров подчеркнул, что информация о потерях ВСУ "чувствительна", поэтому ее может озвучивать только главнокомандующий, министр обороны или сам президент.

Прокомментировал эту информацию и руководитель управления связей с общественностью ВСУ Богдан Сеник. Он заявил, что эти цифры Генштаб подтвердить не может.

По словам советника ОП Алексея Арестовича, потери ВСУ между 10 и 20 тысячами убитыми.

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