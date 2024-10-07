Адвокаты рассказали все о повестках Укрпочтой: полный разбор новых реалий

Согласно законодательству Украины, повестка в армию может прийти по почте.

Из-за изменений в законодательстве, повестка в почтовом ящике теперь может оказаться у каждого военнообязанного гражданина Украины. УНИАН пообщался с юристами и выяснил, все ли получат их и будет ли ответственность за неявку по повестке.

Кто получит повестки по почте и избежит этого

Адвокат Татьяна Савченко рассказала, что получить повестку "Укрпочтой" может любой из военнообязанных. В первую очередь повестки получат те, кто обновил данные, потому что их проще всего найти. О них уже есть самая актуальная информация, и поэтому направляют письма на те адреса, которые были указаны через "Резерв+", или при обновлении данных любым другим способом.

Но эксперт говорит, что будет достаточно трудно найти тех лиц, которые вообще нигде не стоят на учете. Таким военнообязанным сложно передать повестки по почте - Украина примерно до 2023 года учет военнообязанных скрупулезно не вела.

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Кроме того, в областях Украины, которые были захвачены россиянами, в том числе на Херсонщине, до оккупации уничтожались все данные о военнообязанных. Очень трудно будет идентифицировать тех лиц, данные о которых уничтожены, если они не обновили сведения о себе. Фактически о них вообще нет данных, поэтому им будет трудно разослать повестки. Но все равно есть риск, что такие граждане их могут получить.

Также она отмечает, что повестки не получат те, кто снят с учета с исключением, потому что такие люди не являются военнообязанными.

Приходят ли повестки по почте, если не живешь по прописке

Савченко говорит, что если военнообязанный человек не живет по прописке, то он обязан сообщить в ТЦК и СП о том, где он проживает. Лицо должно было обновить свои данные. В том случае, если военнообязанный человек уезжает в какой-то другой регион, то он должен сняться с учета в ТЦК, в котором он зарегистрирован, и стать на учет по месту фактического проживания.

Присылают ли повестки по почте людям, которые не живут по прописке? Нет, они могут не получить повестки на руки, но все равно, согласно внесенным изменениям, документы будут считаться полученными с момента их возврата или отказа от получения, или в том случае, если лицо по указанному адресу не зарегистрировано.

Когда повестка считается врученной

Управляющий партнер Адвокатского объединения "АКТ", руководитель практики военного права Николай Онисковец пояснил, что с 17 июля повестка может направляться по адресу места жительства военнообязанного лица средствами почтовой связи, но заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Это важные моменты.

Повестка считается врученной при следующих обстоятельствах:

когда представитель почтовой связи под подпись непосредственно вручил лицу письмо с повесткой;

если письмо с документом отправлено, но представитель "Укрпочты" поставил отметку, что лицо отказалось получать такую повестку;

если сотрудник почты не смог найти лицо, которому назначена повестка;

когда письмо возвращается к отправителю по срокам хранения.

В том случае, если лицо не прибывает в ТЦК в указанные в повестке дату и время, то оно обязано сообщить об этом как можно скорее, но не позднее, чем в течение трех дней от определенных в документе сроков. Например, если у человека есть уважительная причина для неявки, - он заболел, то об этом надо сообщить ТЦК.

Можно отправить письмо-уведомление средствами почтовой связи или на электронную почту ТЦК. Обязательно, чтобы в письме было доказательство того, что есть уважительная причина для неявки. В частности, если человек попал в больницу, то в качестве доказательства можно прислать медицинские документы, подтверждающие, что лицо лечится в стационаре и не может прийти в ТЦК.

Что делать, если повестка пришла на почту

По словам адвоката Татьяны Савченко, сейчас повестка в почтовом ящике - это нонсенс, найти ее там невозможно, поскольку процедура рассылки изменилась. Теперь повестки отправляются заказным письмом, а его никогда не кладут в почтовый ящик - оно хранится на почте.

В почтовом ящике можно найти сообщение о том, что пришло заказное письмо. В таком сообщении человека просят явиться на почту и забрать письмо с повесткой.

В идеале - человек должен забрать повестку и в течение 14 дней с момента получения явиться в ТЦК. Тех, кто уже уточнил свои военно-учетные данные, скорее всего, ждет военно-врачебная комиссия, поскольку мобилизация идет в три этапа:

обновление данных;

повестка на ВВК;

боевое распоряжение по результатам ВВК, если лицо полностью пригодно к военной службе или пригодно к службе в тыловых войсках.

Согласно постановлению Кабмина №560 есть определенный перечень оснований, которые считаются уважительными для неявки в ТЦК. Если лицо не может явиться по уважительной причине, то оно должно сообщить об этом ТЦК.

Когда неявка по повестке считается уважительной

Савченко также напоминает о причинах, которые могут стать уважительными, если военнообязанный не пришел по повестке. Среди них:

смерть близкого человека;

пребывание на стационарном лечении;

стихийные бедствия.

В документе правительства есть исчерпывающий перечень причин, но уважительность причины неявки в каждом индивидуальном случае все равно нужно доказывать.

Ранее не было прописано, когда именно человек должен был прийти в ТЦК после того, как исчезали уважительные причины для неявки. Тогда лицо могло не появляться до следующей повестки. Сейчас это законодательно урегулировано - лицо должно прийти в ТЦК в течение семи дней после того, как закончились уважительные причины для неявки, в противном случае наступает ответственность за неявку по повестке.

Можно ли игнорировать повестку по почте

Онисковец говорит, что за то, что лицо проигнорировало повестку, в Украине предусмотрена административная ответственность по статье 210-1 КУоАП - это нарушение законодательства о мобилизации.

В период военного положения за такое нарушение предусмотрен штраф за повестку, а именно ее игнорирование - от 1 тысячи до 1,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть речь идет о сумме от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен.

В условиях военного положения представителям ТЦК не надо составлять протокол, они могут заочно выносить постановление, и его обязаны направить соответствующему лицу. Гражданин может либо оплатить штраф, указанный в постановлении, либо обжаловать его. Если лицо не оплатит или не обжалует постановление, в дальнейшем оно будет направлено в исполнительную службу, что в дальнейшем может привести к наложению ареста на счета и имущество.

Кроме штрафа, за игнорирование повестки гражданин может столкнуться с мерами воздействия. Они предусмотрены ст. 27 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В этой статье говорится, что в том случае, если гражданин не выполняет свои обязанности во время мобилизации, в частности, не является по повестке, то руководитель ТЦК обращается в органы полиции, чтобы такое лицо задержали за административное нарушение и доставили в ТЦК.

После этого органы полиции могут прийти туда, где живет нарушитель, или позвонить ему. Если работники полиции не могут задержать гражданина, они дают письменный ответ о невозможности админзадержания и доставки лица в ТЦК. После этого руководитель ТЦК направляет требование к такому лицу, в котором говорится, что оно должно явиться по повестке.

Это требование тоже направляется "Укрпочтой". Даже если человек не получит такое письмо, например, оно вернется обратно по срокам хранения или человек откажется его получить, - оно будет считаться врученным надлежащим образом. По факту, механизм такой же, как и с вручением повесток.

После того, как такое требование возвращается к отправителю, и лицо не выполняет возложенные на него обязанности явиться по повестке, соответствующий орган ТЦК обращается в суд относительно того, чтобы такому лицу временно ограничили управлять транспортным средством.

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