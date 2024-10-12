Также правительство уточнило, что почтальон должен вручать повестку лично в руки адресату.

Повестки от ТЦК будут храниться на почте всего трое суток. Если за это время военнообязанный не заберет повестку, ему будет грозить штраф в 17 - 25,5 тысяч гривен. Соответствующие изменения сделал Кабмин постановлением № 1147 от 8 октября.

Так, Кабмин внес изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи, уравняв сроки хранения повесток ТЦК и судебных повесток. Таким образом, у военнообязанного будет всего 72 часа, чтобы забрать заказное письмо с повесткой.

В целом схема выглядит следующим образом. Почтальон приносит повестку по адресу, указанному в заказном письме от ТЦК и вручает лично в руки военнообязанному. Если дома его нет, почтальон информирует адресата об этом письме по телефону, или вкладывает в почтовый ящик сообщение, что в почтовом отделении его ждет письмо от ТЦК.

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Если после этого в трехдневный срок адресат повестку не заберет, почта вернет повестку в ТЦК с отметкой об отсутствии этого человека по адресу проживания. Как отмечает "Судебно-юридическая газета", в таком случае будет считаться, что ТЦК надлежащим образом выполнил оповещение гражданина о необходимости явиться по повестке. После этого ТЦК может вынести постановление о штрафе.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, вечером 11 октября сотрудники ТЦК устроили массовую проверку документов у мужчин, которые пришли на концерт группы "Океан Эльзы" в Киеве. Уже на следующий день, то есть сегодня, появились сообщения о подобных массовых рейдах работников ТЦК в других городах Украины. Уклонистов ищут в кафе, торговых центрах, спортзалах и тому подобное.

Военные, которые служат в боевых подразделениях, подобную практику одобряют. Так, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин выразил убеждение, что "справедливая мобилизация именно так и выглядит - когда не только из сел и маленьких городов забирают людей, но и из больших городов тоже, где люди спокойно ходят на концерты и в рестики".

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