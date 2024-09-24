С недавних пор в Украине начали рассылать повестки через почту.

Из-за недавних изменений в украинском законодательстве повестки с вызовом в ТЦК стало возможным рассылать по почте. Они вполне законны, поэтому их игнорирование предполагает наложение штрафов. Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказала руководитель адвокатского объединения "Vector" Татьяна Кныш.

"Направление повесток именно таким путем законно. Обязанность проверять свой почтовый ящик имеет сам военнообязанный", – заявила она.

Как пояснила юрист, повестка формируется через электронный кабинет военнообязанного, ее подписывает начальник ТЦК, и в течение 48 часов повестку направляют именно заказным письмом по почте с обязательным описанием содержимого и сообщением о факте вручения.

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"Если лицо игнорирует эту повестку ― не получает или отказывается, либо это почтовое отправление возвращается к отправителю, то есть в центр комплектования, с отметкой об отсутствии адресата по соответствующему адресу ― в этом случае считается, что произошло должное сообщение военнообязанного лица о вызове его в центр комплектования", – говорит юрист.

По словам Кныш, оправдаться тем, что вы были на работе и не имели возможности получить письмо, не получится.

"Почтальон оставляет сообщение о том, что на определенном отделении почты есть письмо для этого лица. Фактически обязанность проверять свой почтовый ящик имеет сам военнообязанный. И лицо должно прибыть в соответствующее почтовое отделение и получить письмо. Рекомендованное письмо хранится на "Укрпочте" в течение 10 дней, поэтому время получить сообщение у военнообязанного есть", – отмечает она.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в Украине существенно выросли показатели мобилизации. По словам главы Минобороны Умерова, уже почти 3,5 млн украинцев получили электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+".

Также мы рассказывали, что случаев так называемой "бусификации" военнообязанных в Украине стало меньше, однако проблема здесь не только в действиях работников ТЦК, но и в усилиях российской пропаганды, которая раздувает подобные случаи.

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