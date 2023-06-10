Бронирование касается только военнообязанных, а не военнослужащих.

Адвокат Виктория Кравченко рассказала, в каких случаях бронирование военнообязанного не освобождает его от военной службы во время военного положения.

В своем YouTube-канале юрист рассмотрела реальную ситуацию из жизни: мужчина еще с 14 марта 2022-го года проходит военную службу в воинской части в связи с призывом во время мобилизации. Вместе с тем, его предприятие осуществило бронирование своих сотрудников, и фактически еще с 29 марта 2022-го года мужчина забронирован на период мобилизации и на военное время.

"То есть официально мужчина имеет отсрочку, ему была официально предоставлена отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации сроком на 6 месяцев. Затем эту отсрочку фактически еще несколько раз продлевали", - говорит Кравченко.

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Она добавила, что мужчина обратился с рапортом в воинскую часть, где проходит службу, и просил немедленную его уволить. Однако воинская часть не увольняет его с военной службы. Мужчина считал, что воинская часть обязана уволить его с военной службы, потому что он фактически забронирован.

Затем мужчина обратился в суд по защите своих прав - и первая инстанция, и апелляционная инстанция в удовлетворении его иска отказали. Но он пожаловался в Верховный суд Украины.

Кравченко обратила внимание на то, что коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда в своем решении фактически отметила, что отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации и увольнение с военной службы во время мобилизации - разные понятия, они основываются на положениях разных институтов военного права.

"Бронирование касается только военнообязанных и является для них основанием для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. В свою очередь, увольнение с военной службы касается военнослужащих, то есть лиц, проходящих военную службу", - отмечает адвокат.

То есть если мужчина забронирован, когда он еще военнообязан, он сможет использовать отсрочку от мобилизации. А если мужчина уже служит, то есть является военнослужащим, уволиться на основании его бронирования он уже не сможет.

Мобилизация в Украине и бронирование

В конце января 2023-го года Кабмин утвердил порядок бронирования военнообязанных во время военного положения, а также порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Как объяснял адвокат Андрей Новак, предприятие может забронировать до 50% сотрудников. Также он назвал критерии, по которым компании могут бронировать свои кадры.

Юрист Екатерина Котенкова отмечала, что массовая мобилизация в селе может создать большие проблемы в аграрном секторе, если много трудоспособных мужчин заберут в армию. Да и с бронированием работников агросектора есть проблемы.

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