Кроме разгона Евромайдана они еще и помогали россиянам оккупировать Крым.

На сайте проекта "Груз 200", который документирует гибель крымчан, воевавших против Украины, появились некрологи бывших сотрудников силовых ведомств, участвовавших в оккупации Крыма и разгоне Евромайдана.

Как сообщают журналисты Радио Свобода, один из ликвидированных - предатель Украины Евгений Козлов - бывший сотрудник крымского "Беркута", который активно помогал оккупантам и стоял на их блокпостах весной 2014 года. Он родился в 1985 году. Получил ранение в Херсонской области, но предателя врачи спасти не смогли - он умер в больнице в начале апреля этого года. Согласно данным проекта, Козлов был мобилизованным, служил минером инженерно-саперного подразделения российской армии.

Другой - Кирилл Блаженко, 1987 года рождения, будучи украинским военным, участвовал в подавлении Майдана в Киеве, был активным участником аннексии Крыма в 2014 году. Имел украинское гражданство. По данным журналистов, он был контрактником и служил в военном подразделении РФ 252 мотострелковый полк (в/ч 91711) в звании сержанта. Был ликвидирован в Макеевке в сентябре 2024 года.

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Журналисты уточнили, что на сегодняшний день количество идентифицированных крымчан, которые воевали на стороне РФ против Украины, и были убиты, превысило 1300 человек.

Предатели Украины

16 марта стало известно, что военнопленный крымский татарин Абибулаев, который воевал на войне против Украины, хочет, чтобы его добавили в список на обмен пленными, и поклялся, что не собирается возвращаться на фронт.

А в начале февраля в Украине задержали пятерых предателей, которые работали в разведке и СБУ и сливали Москве секретные данные об АЭС, Харькове и обороне Одессы. Таким образом была нейтрализована мощная агентурная сеть военных контрразведки ФСБ.

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