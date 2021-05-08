Памятный день установлен с целью достойного чествования подвига украинского народа и его вклада в победу Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.

Каждый год 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. Этот день посвящен памяти жертв Второй мировой войны.

История Дня памяти и примирения

7 мая 1945 года во французском городе Реймсе был подписан Акт о военной капитуляции Германии, вступивший в силу 8 мая в 23:01. Однако по требованию Кремля 9 мая 1945 года в 00:43 по московскому времени в пригороде немецкой столицы Карлсхорсте был подписан еще один "Акт о безоговорочной капитуляции Германии".

Читайте такжеМайские выходные 2021: сколько дней отдыха будет в Украине на День победыПо своей сути второй "Акт" подтвердил документ, подписанный днем ранее в Реймсе, и подтвердил время прекращения огня – 8 мая в 23:01 по среднеевропейскому времени (9 мая в 1:01 по московскому).

В 2004 году решением 59-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 8 и 9 мая были провозглашены Днями памяти и примирения. Резолюция ООН предлагает государствам-членам ООН, неправительственным организациям и частным лицам в один или оба эти дня чествовать память всех жертв Второй мировой войны.

День памяти и примирения в Украине

В Украине отмечают День памяти и примирения в годовщину капитуляции нацистской Германии – 8 мая.

Делается это в соответствии с указом президента Украины от 24 марта 2015 года, а также законом Украины "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", вступившем в силу 21 мая 2015 года.

Памятный день установлен с целью "достойного чествования подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, выражения почтения всем борцам против нацизма, увековечения памяти о погибших".

Символом Дня памяти является красный мак и лозунг "1939-1945. Никогда снова". Красный мак олицетворяет кровавый след от пули и считается международным символом памяти жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов.

Как проходит День памяти и примирения в Украине

8 мая для чествования памяти жертв Второй мировой войны в Киеве и областных центрах Украины обычно устанавливается почетный караул у памятников и мемориалов, посвященных увековечению победы над нацизмом и памяти жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов.

Читайте такжеРадоница 2021: дата поминального дня, как принято проводит и что нельзя делатьТакже в этот день происходит торжественное возложение цветов и венков к памятным знакам. В храмах проводятся молебны и службы в память о погибших воинах.

В общеобразовательных учебных заведениях, в свою очередь, проводят тематические мероприятия, связанные с историческими событиями Второй мировой войны.

В столице с 6 по 16 мая можно посетить фотовыставку "Миг истории" в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость".

Кроме того, с 7 по 21 мая продлится выставка архивных документов ко Дню памяти и примирения и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Просмотр выставки будет доступен на веб-сайте Государственного архива г. Киева.

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Автор: Алина Вишневская