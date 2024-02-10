По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг, мост не выдержит полного восстановления движения, поэтому его частично перекрыли.

Часть киевских мостов находится в аварийном состоянии. В связи с этим и частично ограничили движение мостом Патона, если его полностью восстановить, то мост развалится. Об этом заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в интервью "Каштан News"

"Мы знаем, в каком состоянии мосты... Мост Патона. Почему сузили мост Патона? Потому что он не выдерживает такой автозагрузки. Если добавить одну полосу, то он развалится к чертовой матери. В немножко лучшем, но примерно в таком же состоянии, мост Метро", – отметил эксперт.

По его словам, Южный мост ежегодно закрывают на ремонт, сейчас вообще закрыли будто из-за войны. Попенко говорит, что это неправда, его закрыли потому, что он уже крайне в аварийном состоянии.

Видео дня

"С мостами и инфраструктурой нужно что-то делать... Когда все люди будут знать правду, когда каждый избиратель будет знать правду о состоянии технической инфраструктуры... Эта информация, кстати, должна быть размещена на сайте органов местного самоуправления, и каждый человек сможет зайти и взглянуть, что за каденцию конкретного мэра, депутата было сделано с критической инфраструктурой", – добавил эксперт.

Ситуация с мостами в Киеве

Архитектор, активист и председатель КМЦ "Украинское общество охраны памятников истории и культуры" Анатолий Фролов заявлял, что в Киеве существуют проблемы с мостом Метро и мостом Патона, которые сейчас находятся в аварийном состоянии.

1 февраля стало известно, что в Киеве мосты через Днепр Метро и Патона официально признаны недееспособными. Тогда сообщалось, что в случае возникновения аварийной ситуации на мосту Метро речь пойдет о фактическом строительстве нового моста или восстановлении существующего.

Вас также могут заинтересовать новости: