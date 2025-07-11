Партнерство между Пхеньяном и Москвой углубляется, заявил глава украинской разведки.

Северная Корея сейчас поставляет России до 40% боеприпасов для войны с Украиной, поскольку партнерство между Пхеньяном и Москвой углубляется. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил в интервью Bloomberg.

По его словам, режим Ким Чен Ына отправляет России, в частности, баллистические ракеты и артиллерийские системы. Между тем Россия предоставляет Северной Корее деньги и технологии, помогая ослабить международную изоляцию Пхеньяна, сказал он.

"Это хорошее оружие. Северная Корея имеет огромные запасы, и производство там идет круглосуточно", - рассказал Буданов.

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Издание отметило, что проверить оценку Буданова арсеналов оружия, которое Россия получает из Северной Кореи, не удалось.

КНДР помогает России в войне с Украиной: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, КНДР уже скоро может отправить больше войск в Россию. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, это может произойти уже в июле или августе. Член парламента Южной Кореи Ли Сонг-Квеун считает, что недавний визит в Пхеньян российского высокопоставленного чиновника дает основание на такую оценку.

По мнению профессора Эссекского университета Наташи Линдштедт, помощь КНДР демонстрирует критическую слабость России в войне. Она отметила, что поддержка РФ Северной Кореей может быть неустойчивой в долгосрочной перспективе, мол, это в основном временная мера, чтобы помочь России перегруппироваться. В то же время готовность Ким Чен Ына рисковать большим количеством жизней и поставлять огромный арсенал оружия дает Москве критически важный буфер, и это также демонстрирует, что Россия не способна выиграть эту войну самостоятельно, говорит эксперт.

Также стало известно, что 11 июля должен начаться трехдневный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Северную Корею. Издание Bloomberg отметило, что такая новость появилась менее чем через месяц после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын согласился прислать тысячи военных для помощи России в войне с Украиной.

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