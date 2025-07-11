Дуда подчеркнул, что только на правде можно строить зрелые и искренние отношения между народами.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что правда и память не должны разделять поляков и украинцев. Такое заявление он сделал в день памяти жертв Волынской трагедии на своей странице в соцсети X.

"Только на правде, даже самой тяжелой - можно строить зрелые и искренние отношения между народами, в том числе между поляками и украинцами", - написал Дуда.

Президент Польши напомнил, что 11 июля является днем памяти поляков, ставших жертвами массового убийства, совершенного в 1943-1944 годах. Он подчеркнул, что это одно из самых трагических событий в истории его страны.

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"Мы хотим и имеем право знать, где покоятся их останки. Мы хотим иметь возможность достойно проститься с нашими близкими, помолиться у их могил и зажечь свечи. Право на достойное поминовение жертв, и особенно их совместное поминовение, является чрезвычайно важным элементом примирения и построения хорошего будущего", - добавил Дуда.

Президент Польши подчеркнул, что правда и память должны привести к взаимопониманию, примирению и совместной заботе о безопасном будущем, говоря об Украине.

Эксгумация жертв Волынской трагедии в Украине - что известно

Напомним, что 24 апреля на территории ныне несуществующего села Пужники в Тернопольской области начали эксгумировать останки поляков, которые погибли в 1945 году. Работы проводит польско-украинская группа исследователей. По оценкам экспертов, во время трагических событий в 1945 году в Пужниках погибли около 80 человек.

Позже в "Радіо Свобода" рассказали, что эксгумация жертв Волынской трагедии продвигается. Польская сторона заявила, что такого высокого уровня экспертизы ранее еще не проводили.

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