Этот вид впервые был описан в 2006 году и с тех пор не был зафиксирован.

В Таиланде обнаружили насекомое, которое впервые было обнаружено в 2006 году и с тех пор считавшееся вымершим.

Как пишет earth.com, две нимфы песочного цвета поденки Behningia baei были обнаружены в реке Мэ Чаем на севере Таиланда во время полевых исследований в декабре 2024 года. Этот вид был впервые описан в 2006 году в локации примерно в 400 километрах к югу, и с тех пор не был зафиксирован ни в одной из последующих экспедиций.

Как отмечается в исследовании в журнале Check List, большинство исследователей до этого искали порхающих взрослых особей, но тайская команда вместо этого прочесывала русло реки сачками, поднимая молодых особей, спрятанных в мелком осадке.

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После нескольких часов работы под микроскопом каждая нижняя челюсть, нога и жабра у двух особей совпали с описанием B. baei, данным в 2006 году. Изображения высокого разрешения безоговорочно подтвердили идентичность.

Отмечается, что найденное место обитания в Мае Чаем расположено на высоте около 400 метров над уровнем моря и в 400 километрах к северу от первоначального места обитания. Этот разброс говорит о том, что насекомое населяет больше рек, чем кто-либо когда-либо предполагал.

Отмечается, что поскольку нимфы дышат открытыми жабрами, они задыхаются в бедных кислородом или загрязненных водоемах, поэтому биологи используют их численность как живой показатель качества воды.

Подёнки относятся к отряду Ephemeroptera, продолжительность жизни взрослых особей которого часто короче суток. Большинство взрослых подёнок живут всего 48–72 часа, а некоторые виды – всего полтора часа.

Чемпион по краткости жизни, североамериканская Dolania americana, удерживает рекорд: продолжительность жизни самок составляет менее пяти минут. Столь скоротечная взрослая жизнь объясняет, почему исследователи почти никогда не ловят такие редкие особи, как B. baei, в полёте.

Ранее в Непале нашли самый маленький вид выдр в мире, они считались вымершими еще в 1839 году.

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