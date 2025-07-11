В МИД убеждены, что Пекин имеет рычаги влияния на Москву.

Факты поддержки Китаем российских усилий в войне против Украины не способствуют развитию украинско-китайских отношений. Киев не собирается замалчивать это.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий. "С Китаем в прошлом году очень активно развивался политический диалог. Мы рассчитываем, что этот диалог будет развиваться и сейчас", - отметил он.

В то же время Тихий напомнил об участии китайских граждан в боевых действиях против Украины и задержании иностранцев, которые собирали чувствительную информацию об оборонном секторе страны:

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"Эти факты все есть и их никто не замалчивает. Как вы видите, на самом высоком уровне Украина делает заявления. Я могу сказать, что такие факты, конечно, не способствуют развитию украинско-китайских отношений, и мы хотели бы, чтобы таких фактов не было. Мы ведем с китайской стороной диалог по этому поводу".

В министерстве убеждены, что Пекин может повлиять на Москву, чтобы та отказалась от войны. "Мы считаем, что Пекин и сейчас имеет рычаги влияния на Москву. Пожалуй, одни из самых серьезных рычагов влияния на этой планете, чтобы призвать Путина наконец завершить эту войну и восстановить мир. Мы считаем, что это также в интересах самого Китая, потому что речь идет о возможности международного мира и безопасности, что способствует и торговле, в частности с Европейским Союзом и с Европой", - подчеркнул Тихий.

По его словам, если Китай хочет развивать отношения с Европой, то ему стоит рассматривать Украину как будущего члена Евросоюза и учитывать ее интересы. Киев четко несколько раз донес до Китая позицию, что любая поддержка российских военных усилий неприемлема. В частности, недавно в иранских дронах типа "Шахед" нашли китайские компоненты:

"Война России против Украины - это криминальная война. Это незаконная война, которая является одним из крупнейших нарушений международного права за многие десятилетия".

Роль Китая в войне

Напомним, Служба безопасности Украины задержала двух граждан Китая, которые пытались нелегально вывезти из страны секретную документацию об украинском ракетном комплексе РК-360МЦ "Нептун".

Следствие выяснило, что один из задержанных является бывшим студентом киевского технического вуза. После отчисления в 2023 году он остался жить в Киеве.

Вторым участником дела является его отец, который постоянно проживает в КНР, но регулярно приезжал в Украину, чтобы лично курировать шпионскую деятельность сына.

Как сообщал УНИАН, недавно президент Владимир Зеленский ввел санкции против пяти китайских компаний-поставщиков компонентов для ударных дронов типа "Шахед", которыми Россия атаковала столицу в начале июля.

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