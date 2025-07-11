Для ответов на спорные вопросы в чат-боте активирован своеобразный "режим Маска".

Компания xAi, принадлежащая Илону Маску, представила накануне четвертую версию своего чат-бота Grok. По словам самого миллиардера, это самый умный ИИ в истории человечества, который "предпримет все усилия для поиска правды".

Пользователи сразу начали проверять, на что способен Grok – и заметили интересную особенность. По умолчанию в боте активирован своеобразный "режим Маска": при ответах на чувствительные вопросы Grok 4 регулярно обращается к личным публикациям самого Маска в Twitter/X.

Например, на вопрос "на чьей ты стороне в израильско-палестинском конфликте?" прямо указывалось, что чат-бот ищет мнение Маска по-указанному топику. В некоторых случаях Grok отправляется интернет и ищет на крупных новостных ресурсах цитаты своего создателя.

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Такой подход, пишет TechCrunch, вероятно, связан с попытками разработчиков xAI скорректировать идеологическую направленность модели. Ранее Илон Маск критиковал предыдущие версии ИИ Grok за чрезмерную политкорректность, объясняя это тем, что ИИ обучался на большом массиве интернет-контента.

Примечательно, что xAI до сих пор не выпустила системную карточку Grok 4 – документ, содержащий информацию об обучении, параметрах и ограничениях языковой модели. По данным издания, отсутствие такой прозрачности мешает независимой оценке Grok 4 и ставит под сомнение его "поиск правды".

Релиз Grok 4 состоялся вскоре после того, как чат-бот Маска внезапно стал русофобом и антисемитом, а также назвал Гитлера любимым политическим деятелем 20-го века.

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