Едва ли не ежедневные воздушные удары по Украине - это стратегический подход России, который предусматривает поэтапное увеличение количества воздушных целей, которые будут существенно нагружать украинскую систему ПВО. При качественных метеоусловиях работа противовоздушной обороны является эффективной, но при низкой облачности есть осложнения для перехвата. Россия выбрала такой путь, потому что он перспективен, ведь противодействия такой угрозе в мире не существует, есть только единичные точечные решения.

Дело в том, что раньше вся классическая система ПВО строилась для поражения больших по размеру и реактивных (или на больших скоростях) целей. Сейчас мы говорим о дронах - относительно малых по размеру и со сравнительно малой скоростью. Большинство систем радиолокации такую цель просто не видят, поэтому большинство перехватчиков ракет не могут выполнять эту функцию в отношении дронов.

В последний месяц лета Украина может подвергаться со стороны России массированным обстрелам с применением более тысячи воздушных целей одновременно. Но это будут не ежедневные атаки, а определенное количество массированных обстрелов в месяц, как и было раньше - раз в неделю или в две-три недели. Однако количество примененных средств поражения будет расти. Предвестников этого мы наблюдаем уже сейчас: за две ночные атаки с 8 по 10 мая враг запустил более тысячи воздушных целей.

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Что мы должны понимать? Такие "ковровые бомбардировки" с помощью дешевых дальнобойных средств - уже привычная тактика врага. То есть, враг будет пытаться увеличить количество средств поражения в воздушном пространстве одновременно. Но речь не о тысяче ракет, или именно "Шахедах". Дело в том, что россияне не могут сделать большое количество "Шахедов", поэтому будут добавлять имитационные цели, вроде, "Гербера", "Пародия" и так далее.

Наши действия в нынешней ситуации применения врагом "ковровых бомбардировок" напоминают реакцию человека, который в комнате, куда налетело много мух, пытается со всеми ими справиться с помощью только мухобойки. Мы сейчас, не имея средств, которые в автоматическом режиме стреляют по этим "мухам", защищаемся именно так - вынуждены самостоятельно, вручную наводить средства поражения на вражеские цели в небе. Даже большинство дронов-перехватчиков, к сожалению, используется в ручном режиме.

Кстати, должны также понимать, что применение нами дронов-перехватчиков против российских "Шахедов" будет стимулировать врага к их модернизации. Вероятно, путем предоставления ускорения дрона при охоте на него. Ведь такой БПЛА не сможет делать резкие маневры, потому что, в таком случае, упадет. Поэтому мы должны уже сейчас говорить о дронах-перехватчиках на реактивной тяге и о возможности перехвата вражеских воздушных целей не только в режиме погони, но и встречным курсом.

В общем, наша главная задача - сделать логику использования "Шахеда" не эффективной. То есть, чтобы он не делал, на какой высоте и скорости не пролетал, мы в режиме реального времени должны видеть координаты и иметь возможность работать различными средствами для перехвата (от дронов-перехватчиков до авиации).

И еще один момент: массированные дроновые атаки РФ рассчитаны на удары по инфраструктуре в Украине. Здесь враг пытается осуществлять не только разрушения, но и психологическое давление на население. Откровенно, за последний месяц количество точечных ударов по важным объектам в Украине существенно увеличилось. Произошло это и из-за масштабирования количества российских дронов, и из-за обширной работы "стукачей", которые "сливают" координаты некоторых целей. Учитывая это, должны найти действенные меры для решения и этой проблемы тоже.