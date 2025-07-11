Самая низкая температура 12 июля ожидается на западе Украины.

В субботу, 12 июля, по Украине ожидается разнообразная температура. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Наталки Диденко.

"В субботу самыми жаркими в Украине будут Луганщина, Харьковщина, Донетчина, Днепропетровщина, Запорожье, часть Херсонщины и степная часть Крыма, здесь ожидается +33...+38 градусов", - сообщила она.

В западных областях, по ее данным, будет +21...+25 градусов.

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"В северной части Украины погода обещает комфортную летнюю паузу от жары, днем +24...+28 градусов", - говорит Наталка Диденко.

В Винницкой области термометры покажут +22...+24, в Черкасской и Полтавской областях +25...+29, в Кропивницком с районами +26...+30, а в Днепропетровской области температура достигнет +30...+35 градусов.

На юге Украины завтра будет +30...+33 градуса, а на Запорожье и в степной части Крыма +33...+37 градусов.

Дожди с грозами, по прогнозу синоптика, пройдут 12 июля местами в западных областях, а также во второй половине дня на Сумщине, Черкасщине, Полтавщине, Харьковщине, Днепропетровщине.

В Киеве завтра будет преобладать сухая погода, только к вечеру пройдет дождь с грозой.

"В воскресенье синоптическая ситуация в Украине особо не изменится", - резюмировала Наталка Диденко.

О том, что выходные в Украине будут преимущественно жаркими, говорит и синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, экстремально жаркая погода установится на Луганщине, а наиболее комфортная температура останется в западной части страны.

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