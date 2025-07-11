От вас не требуется никаких кулинарных навыков, и в итоге вы получите нежнейшее мороженое, которое будет лучше любого магазинного.

Миска мороженого — это именно то, что необходимо многим во время знойной жары. Хотя всегда можно зайти в магазин и купить упаковку мороженого, есть один простой рецепт, который заставит вас передумать и даже не выходить из дому, пишет Express.

Прелесть этого рецепта в том, что вы получаете насыщенный и кремовый десерт, который невероятно просто готовить и изменять под себя. Тем более, что вам потребуется всего 2 ингредиента.

Ингредиенты для домашнего мороженого:

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около 470 мл жирных сливок для взбивания

1 банка (около 400 г) сгущённого молока

Приготовление:

Взбейте сливки в охлаждённой стеклянной или металлической миске с помощью миксера до образования мягких пиков. Добавьте сгущёнку и взбивайте до густой и однородной консистенции.

Переложите массу в неглубокую ёмкость, накройте пищевой плёнкой и уберите в морозильник до полного замерзания (примерно на 6 часов). Все.

Другие интересные рецепты

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