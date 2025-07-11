В МИД Украины подтвердили, что Келлог действительно скоро посетит Киев.

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что 14 июля он прибудет в Киев. Его визит продлится неделю. Такое заявление он сделал в комментарии для "Новини.Live" на Конференции по вопросам восстановления Украины.

"Мы будем в Киеве в понедельник. Так что мы там будем целую неделю", - сказал Келлог во время общения с украинской журналисткой.

Как передает корреспондент УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили визит Келлога в нашу страну. Об этом рассказал спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга.

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Он отметил, что в Украине ждут приезда спецпредставителя США.

"И будем рады принять его в Киеве и провести с ним ряд встреч", - сказал Тихий.

Он поделился, что на следующей неделе запланировано больше встреч между Украиной и США на разных уровнях.

Поездка Келлога в Беларусь - что известно

Напомним, что 21 июня специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог прибыл в Беларусь, где встретился с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко. По данным белорусских СМИ, в повестке переговоров были международная проблематика, региональная тематика и белорусско-американские отношения.

The New York Times писало, что Келлог встречался в Минске с Лукашенко, надеясь на его помощь в прекращении войны России против Украины. Это была первая встреча между высокопоставленным чиновником Белого дома и белорусским лидером за более чем пять лет.

Кроме того, после этой встречи Лукашенко заявил, что Келлог якобы пообещал ему "поработать над ограничением ударов Украины по РФ". Спецпредставитель президента США опроверг эти слова. Он поделился, что обсуждал с Лукашенко полное и безоговорочное прекращение огня.

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