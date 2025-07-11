Сейчас Майман находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Нидерландах было совершено покушение на бывшего скандального ветерана АТО Михаила Маймана.

Как пишет Noordhollands Dagblad, происшествие состоялось в четверг около 18 часов в городе Зандам. По Майману выпустили 6 пуль, 3 из которых достигли цели. Он получил ранения и был доставлен вертолетом в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция обнаружила и изъяла на улице огнестрельное оружие и гильзы.

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По данным правоохранителей, стрелок после содеянного уехал с места происшествия на горном велосипеде.

"Отправлено сообщение о поиске светлокожего мужчины в черной кепке, черной рубашке и коричневых шортах", - пишет издание.

Михаил Майман - что о нем известно

Михаил Майман - ветеран АТО, в марте 2022 он стал командиром добровольческого формирования 14 территориальной общины Киева "Архангела Михаила", который принимал участие в освобождении населенных пунктов региона. По информации СМИ, когда-то был соратником одиозного Ильи Кивы; обвиняли его и в присвоении крупных сумм пожертвований на украинскую армию.

Позже Майман сбежал из Украины после ряда громких историй с хищением гуманитарной помощи и причастности к торговле запрещенными веществами.

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