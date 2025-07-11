В Нидерландах было совершено покушение на бывшего скандального ветерана АТО Михаила Маймана.
Как пишет Noordhollands Dagblad, происшествие состоялось в четверг около 18 часов в городе Зандам. По Майману выпустили 6 пуль, 3 из которых достигли цели. Он получил ранения и был доставлен вертолетом в больницу в тяжелом состоянии.
Полиция обнаружила и изъяла на улице огнестрельное оружие и гильзы.
По данным правоохранителей, стрелок после содеянного уехал с места происшествия на горном велосипеде.
"Отправлено сообщение о поиске светлокожего мужчины в черной кепке, черной рубашке и коричневых шортах", - пишет издание.
Михаил Майман - что о нем известно
Михаил Майман - ветеран АТО, в марте 2022 он стал командиром добровольческого формирования 14 территориальной общины Киева "Архангела Михаила", который принимал участие в освобождении населенных пунктов региона. По информации СМИ, когда-то был соратником одиозного Ильи Кивы; обвиняли его и в присвоении крупных сумм пожертвований на украинскую армию.
Позже Майман сбежал из Украины после ряда громких историй с хищением гуманитарной помощи и причастности к торговле запрещенными веществами.