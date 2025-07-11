"Киберпчелы" могут выполнять миссии в местах, недоступных для людей.

В Китае ученые превращают пчел в киборгов, вживляя в их мозг контроллеры. Их планируют использовать для военной разведки или поиска выживших после стихийных бедствий, пишет The Telegraph.

Отмечается, что ученые из Пекинского технологического института под руководством профессора Чжао Цзеляна недавно разработали самый легкий в мире контроллер мозга. Его вес составляет всего 74 миллиграмма.

В издании объяснили, что это устройство прикрепляется к спине рабочей пчелы и прокалывает ее мозг тремя иглами. Разработка ученых позволяет давать пчелам указания, куда им лететь.

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Испытания показали, что устройство работало в девяти случаях из десяти. Пчелы выполняли все указания исследователей.

Ученые поделились с журналистами, что "киберпчелы" могут выполнять миссии в местах, недоступных для людей. Они отметили, что устройство можно дополнить камерами, прослушивающими устройствами и датчиками, которые позволяют насекомым собирать и записывать информацию.

Профессор Чжао подчеркнул, что киборги, созданные на основе насекомых, унаследовали превосходную подвижность, способность к маскировке и адаптацию к окружающей среде. Он поделился, что "киберпчелы" демонстрируют повышенную скрытность и увеличенную рабочую выносливость, что делает их неоценимыми для скрытной разведки в таких сценариях, как городские боевые действия, борьба с терроризмом и пресечение наркотрафика.

В издании напомнили, что ранее ученые вживляли свое устройство жукам. Они управляли насекомыми удаленно с помощью инфракрасных лучей и сигналов Bluetooth.

Кроме того, похожие разработки ведут ученые из Сингапура, США и Японии, добавили в издании. Чаще всего иссследователи создают киборгов именно из насекомых.

Чжао и его команда признали, что у их разработки есть и некоторые недостатки. В частности, "киберпчелы" не способны летать долго. Крупные батареи слишком сильно утяжелят их.

В Сингапуре создали армию тараканов-киборгов

Ранее ученые из Сингапура выпустили армию дистанционно управляемых тараканов-киборгов в пустынную местность. Они проверили, сможет ли такой рой быть полезным в поисково-спасательных миссиях.

По словам ученых, около 20 шипящих мадагаскарских тараканов-киборгов, оснащенных крошечными компьютерными "рюкзаками", можно контролировать, чтобы они двигались единым роем по песчаному холму.

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