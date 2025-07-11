Временная следственная комиссия по расследованию фактов возможной коррупции в правоохранительных и судебных органах начала проверку эффективности работы антикоррупционных органов, в частности НАБУ. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на председателя ВСК Сергея Власенко.

По его словам, НАБУ попало в поле зрения ВСК из-за обнародованных в СМИ компрометирующих фактов о деятельности бюро, а также низкой эффективности этого органа, которую подтвердил недавний независимый аудит.

На одно из ближайших заседаний комиссии депутаты пригласят Генерального прокурора Руслана Кравченко, чтобы услышать "его мнение по поводу работы всей правоохранительной системы". "Генпрокурор является лицом, которое хорошо знает результативность каждого правоохранительного органа. Далее возможно заслушивание руководителей других правоохранительных органов. Привлечем к работе общественность и представителей юридического сообщества. Второе заседание комиссии на следующей неделе", - сказал Власенко.

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Напомним, комиссия по проведению внешнего независимого аудита оценила работу НАБУ с марта 2023 по ноябрь 2024 как умеренно эффективную. Аудиторы оценивали выявление и расследование высокопоставленной коррупции; добропорядочность, подотчетность и прозрачность; руководство, стратегия и управление ресурсами; межведомственное взаимодействие; международное сотрудничество.

При этом ведомство среди лидеров по сумме потраченных на его содержание средств. С 2015 по 2024 год на финансирование бюро государство потратило примерно 9 миллиардов гривен - и это только по прямым бюджетным назначениям. Начиная с 2015-го, ежегодно расходы на функционирование НАБУ только росли. Если на запуск ведомства, согласно открытым данным, потратили 68 миллионов гривен, то уже в следующем году - 2016-м - бюджет вырос почти в 7 раз - до 476 миллионов гривен. За все время существования бюро расходы на его содержание ни разу не снижались и в 2021-м перевалили за миллиард. В 2021-2024 был зафиксирован рекордный рост бюджета - на 75 %.

Но высокие зарплаты не гарантируют добропорядочности детективов и руководителей ведомства. На днях журналисты обнародовали антирейтинг скандалов с участием представителей НАБУ. В список вошли случаи, касающиеся возможного злоупотребления служебным положением, конфликтов интересов, недостоверного декларирования и даже связей с гражданами России.

Например, Тимур Аршавин, бывший детектив с доступом к государственной тайне сбежал в Румынию, а у его жены и ее родственников обнаружено действующее гражданство РФ, а сам Аршавин фигурирует в истории с микрокредитами и сомнительными доходам. Его коллега Николай Масляк был задержан по подозрению в организации наркоторговли и контрабанды прекурсоров. Еще один - Александр Доценко - оказалась гражданином РФ и выпускником "школы ФСБ".

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